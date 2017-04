En beboer er fortsatt ikke gjort rede for etter brann

Politiet etterlyste tidligere tirsdag en blå Volvo 850 med gullfelger i forbindelse med brannen i Elverum i dag. Bilen ble observert på stedet kort tid før politiet ble varslet om brannen i 05-tiden.

Rett etter klokken halv ett i dag melder politiet på Twitter at bilen ikke lenger er aktuell, og at de har kontroll på den.

Fem av seks gjort rede for, to til sykehus

Fem av de seks personene som bor i bygget er gjort rede for og evakuert, i tillegg er to personer som sov i restauranten evakuert.

Politiet har fortsatt ikke fått kontakt med den siste personen som bor i bygget, men tror ikke vedkommende befinner seg i huset.

– Men vi etterforsker for fullt, sier Næss.

De to personene som sov i restauranten er begge sendt til sykehus for sjekk for røykskader. Disse to bodde ikke i bygget.

KRAFTIG: Det brant kraftig i en bygård i Elverum tirsdag morgen. Bygget består blant annet av hybler og en nedlagt restaurant. Du trenger javascript for å se video. KRAFTIG: Det brant kraftig i en bygård i Elverum tirsdag morgen. Bygget består blant annet av hybler og en nedlagt restaurant.

Over 20 mann jobber på stedet

Underbrannmester Petter Skjærmoen i Midt-Hedmark brann og redning forteller at jobben med slukking har vært intens.

– Vi fikk meldinga i halv seks-tida, og brann i en så diger trebygning krever mye innsats.

Da brannvesenet kom til stedet var det full fyr i den vestre delen av bygget. Over 20 mann fra mannskaper i Elverum, Løten og Hamar jobbet på stedet.

INTENST: Underbrannmester Petter Skjærmoen i Midt-Hedmark brann og redning forteller at jobben med slukking har vært intens. Foto: FRODE MESKAU / NRK

Bygget bestod av hybler og nedlagt restaurant

Bygget som eies av Nordbrenden Eiendom AS bestod frem til rundt år 2000 av et rørleggerfirma og hybler. Da rørleggerfirmaet byttet lokaler, har flere restauranter etablert seg i byggets første etasje.

Blant annet Bella Rosa, La Casa, The Grill, Sportsbar og til slutt White House som gikk konkurs i 2016.

Bygget er trolig Leirets eldste forretningsbygg. På 1915-tallet bestod bygget av en skinnhandel, kolonial og leiligheter.