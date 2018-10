Dynamittfunn stenger Dovrebanen og E6

Sprengstoffet fraktes nå til mjøskanten, der skal det legges ned i et hull med matter over før det skal detoneres. Det fører til at deler av Brumunddal nå stenges, og flere er evakuert. I tillegg er både Dovrebanen og E6 stengt.

– Vi håper at mye er unnagjort i løpet av en halvtime eller tre kvarter, sier innsatsleder i politiet, Håvard Flåterud.

Han legger til at de sperrer E6 både nord- og sørgående.

– Vi har også noen knutepunkter på den ruta hvor Forsvaret sin bil vil kjøre som vi også evakuerer, sier Flåterud.

Det var i går at en gjenvinningsbedrift i Brumunddal mottok en pakke med rundt en kilo sprengstoff. Politiet sendte bilder til Forsvaret for å finne ut hvor alvorlig situasjonen var, og det førte i dag til at alle nødetatene rykket ut til stedet. I tillegg kom sprengstoffeksperter fra Forsvaret for å undersøke sprengstoffet.

STENGT: Sprengstoffunnet fører til at Dovrebanen og hovedvegen inn til Brumunddal er stengt, og når sprengstoffet skal flyttes til Mjøsa for å detoneres vil også E6 bli stengt. Foto: OLA BJØRLO STRANDE / NRK

Ustabilt

Det var lenge usikkert hva slags sprengstoff det var som hadde blitt funnet.

– Men Forsvaret har fått tilsendt noen bilder, og de har tolka det som at det er sprengstoff som kan være noe ustabilt, sier han.

Nå har de funnet ut at det er mulig å transportere det vekk uten at det går av.

Da NRK snakket med politiet på stedet i 15-tiden i ettermiddag var situasjonen spent.

– Vil det si at det er eksplosjonsfare i Brumunddal akkurat nå?

– Nå er det ingen som rører ved sprengstoffet. Det har antagelig ligget en stund, men nå har vi da representanten fra Forsvaret som snart skal dra fram og se på sprengstoffet og gi oss en anbefaling på hva vi skal gjøre, sier Flåterud.

Både togtrafikken og hovedvegen inn til Brumunddal ble stengt. Det ble også gjenvinningsbedriften, og de som jobber der ble evakuert.

– Da de ansatte ble oppmerksomme på sprengstoffet satte de opp containere rundt det som en sperring og for å begrense det dersom det skulle gå av, sier Flåterud.

Det er ikke mistanke om at dynamitten er levert inn for å skade bedriften.