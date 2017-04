Cecilie (27) fortviler - må bo på sykehjem

En rekke vonde og uheldige omstendigheter har ført til at Cecilie ligger alene i en sykehjemseng i Elverum, med store smerter og stor uvisshet om framtida.

Hun er egentlig fra Skedsmo og har familien sin der. Men fordi hun bodde i Elverum med den tidligere kjæresten sin en periode, er det der hun har havnet etter at hun ikke klarte å bo alene med ryggskaden og smertene.

Foruten selve skaden og årsakene til den, er problemet nå to ting:

Hun får ikke kommunal leilighet i Skedsmo fordi hun ikke har bodd eller oppholdt seg i kommunen de siste to årene.

Hun har ikke råd til å leie egen leilighet fordi hun går på arbeidsavklaringspenger. NAV kan ikke gi henne uføretrygd fordi de ikke har fått dokumentasjon på at skaden hennes er varig ennå.

– Kanskje jeg får hjelp nå

For noen dager siden orket ikke Cecilie vente mer. Hun fortalte hele sin fortvilende historie på Facebook, i håp om at noen kanskje kunne hjelpe henne. Og historien gikk rett til hjertet på folk. På 16 timer ble Facebook-posten delt 12.993 ganger.

– Jeg hadde aldri forventet sånn respons og jeg er så rørt og takknemlig for at så mange mennesker har lyst til å hjelpe meg, sier Cecilie.

Cecilie er rørt og takknemlig over hvor mange som har lest og delt historien hennes på Facebook. Foto: Knut Røsrud/NRK

Folk hun ikke kjenner har delt og kommentert facebook-innlegget. Hun har fått masse meldinger og er veldig takknemlig for det.

– Jeg får ikke svart alle, men det er utrolig rørende at så mange mennesker har lyst til å hjelpe. Det betyr alt. For kanskje jeg får hjelp nå. Kanskje jeg slipper å bo på et sykehjem.

Cecilie har fått et nytt møte med to saksbehandlere fra Skedsmo kommune, NAV og Elverum kommune i dag. Vi oppdaterer med hva som kommer ut av det møtet.

Kramper og store smerter

Hun faller mellom mange stoler i det offentlige hjelpeapparatet. Det er et spørsmål om hvem som har ansvaret for å hjelpe henne ut av sykehjemmet. Hun kan ikke bo alene slik det er nå. Skadene og smertene er for store. Hun får blant annet kramper i beina:

Ingen kan hjelpe Cecilie Du trenger javascript for å se video.

NAV-leder i Elverum, Hans Morten Stubbe, sier til NRK at de ikke kan håndtere spørsmålet om bolig. Og han sier Cecilie må fortsette å gå på arbeidsavklaringspenger så lenge helsesituasjonen og arbeidsevnen hennes ikke er avklart.

– Vi må ha dokumentasjon på at arbeidsevnen hennes er varig nedsatt og det foreligger ikke ennå, sier Stubbe.

Må skaffe bolig selv

Kommunaldirektøren i Skedsmo kommune, Arild Hammerhaug, sier de ikke har hatt mulighet til å gi henne en kommunal bolig fordi de har en bo- og oppholdsplikt på to år. Han avviser at de ikke vil ta ansvar for Cecilie.

– Det er jeg sterkt uenig i. Vi vil ta imot henne og hvis hun har et sted å bo, så vil vi kunne stille opp med god hjelp i hjemmet hennes, sier Arild Hammerhaug.

Han sier de to saksbehandlerne som skal møte Cecilie Brenden Høgtorp i dag, blant annet gå gjennom ulike bostøtteordninger.

– Det finnes kommunale bostøtteordninger og vi vil kunne bistå med en boligkonsulent som kan hjelpe henne på boligmarkedet, sier Hammerhaug.

Trist å bo på sjukehjem

Cecilie sier altså at hun ikke har noen mulighet til å komme seg inn på det private boligmarkedet så lenge inntekten hennes er arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Enn så lenge roser Cecilie de ansatte på sykehjemmet i Elverum, og sier det er mange hyggelige, gamle damer der også. Men det er vondt for en 27-åring å bo på sykehjem.

– Det er jo ikke her du vil være når du er 27 år. Du vil jo gjerne komme deg ut og leve som andre. Man føler seg ganske innesperret. Det er litt tøft å være her, sier hun.