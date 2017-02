Buss med 70 skoleelever har veltet

Skoleelevene var på vei til Johnsgård turistsenter ved Femunden i Engerdal. De kjørte i et følge på tre busser.

– Det som har skjedd er at den ene bussen har kommet litt for langt ut på kante. Den veltet og ble liggende på siden. Men det er ikke meldt om noen personskader, sier operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Dyre Antonsen.

Uhellet skjedde på fylkesvei 653 mellom Engerdalssetra og Sølenstua.

130 ungdommer på vinterferie

Bussen som veltet er en såkalt dobbeltdekker, som det var 70 passasjerer i.

I alt 130 ungdommer i 16-17-årsalderen fra Ladelund i Danmark var på tur i tre busser. Etter ulykken brukte de den ene bussen til å varme seg i, mens den andre bussen fraktet elevene videre til Johnsgård turistsenter.

Selv om det ikke så ut til at noen ble skadet, har alle elevene blitt undersøkt av helsepersonell.

– Det er for å forsikre oss om at ingen er skadet. Så vil kriseteamet i Engerdal kommune dra opp dit for å følge opp de elevene som har vært involvert, sier operasjonsleder Dyre Antonsen.

To til ekstra kontroll

Lederen i kriseteamet, Kristin Opgård, forteller at alle ungdommene har kommet fram til Johnsgård turistsenter nå. Såvidt hun har fått opplyst, går det bra med de fleste, men to ungdommer er tatt med til legevakta for en litt nærmere oppfølging.

– Nå vil vi først snakke med ungdommene og se hva de trenger, sier Kristin Opgård.

Kriseteamet består av henne og to psykiatriske sykepleiere. Sognepresten er også i beredskap om det skulle bli bruk for ham.

Politiet har vært på stedet der bussen veltet i dag og etterforsker ulykken.