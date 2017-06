Ble slått ned på fotballbana

Det var under 4. divisjons-kampen mellom Ottestad og Storhamar tirsdag kveld, at Sebastian ble slått ned av en spiller på det andre laget midt under kampen. Foranledningen skal ha vært en vanlig duell.

– Det gikk så fort. Jeg rakk ikke å tenke noe. Men sånt skal ikke skje, verken på ei fotballbane eller andre steder, sier Ottestad-spiller Sebastian Solberg.

I dag føler han seg mørbanket og har vondt i hodet og nakken. Men rett etter at han ble slått ned, merket han ikke så mye.

– Jeg merket ikke skadene så godt før jeg kom på sjukehuset egentlig. Jeg har sydd 2-3 sting i leppa og et par tenner er knust og en annen er litt løs, forteller han.

Han vurderer sterkt å politianmelde hendelsen.

– Det er ikke noe hyggelig det som skjedde. Jeg tenker en del på det, ja, sier han.

Vil ha alle fakta på bordet

Støtteapparatet i Ottestad fotball skal møtes i dag for å snakke mer om det som skjedde. Styreleder Thommy Mikkelsen sier de vil se dommervurderingen og samle inn alle fakta før de bestemmer seg for hva de skal gjøre.

– Vi er ikke vant til slike hendelser, og derfor er det nyttig å konferere med forbundet, sier Mikkelsen.

Ottestad-trener Simen Arnesen så at Sebastian ble slått ned midtveis i andre omgang. og sier det var både stygt og brutalt.

– Nå forholder vi oss til fotballforbundets håndtering av saken og håper vi slipper å se noe sånt igjen, sier Arnesen.

Spilleren som slo beklager

Storhamar-spilleren som slo ned Sebastian Solberg er nedtrykt og lei seg for det som skjedde, forteller kommunikasjonsansvarlig i Storhamar fotball, Arve Fuglum.

Han har snakket med spilleren i dag og sier han vil komme med en egen unnskylding til både Sebastian Solberg og Ottestad fotball.

– Han skjønner at det ikke er ham det er synd på, men er lei seg for det han har forårsaket, sier Fuglum.

Er foreløpig utestengt

Storhamar fotball har også tatt skriftlig kontakt med Ottestad fotball og beklaget det som skjedde.

– Vi vil ikke være bekjent av at noe sånt skjer, sier daglig leder Arild Johansen.

Siden Storhamar-spilleren fikk rødt kort etter hendelsen er han uansett utestengt i tre kamper. Han får heller ikke delta på treninger før det kommer en avgjørelse fra fotballforbundet, sier Johansen.

– Vi avventer nå dommerrapporten og behandlingen av saken hos fotballforbundet. Så vil vi følge den anbefalingen og reaksjonen som forbundet kommer med, sier Arild Johansen.