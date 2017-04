Akuttsykehus ikke fredet

Det er ikke riktig at akuttsykehusene i Innlandet er fredet av regjeringen. På sykehuskartet for hele landet, som regjeringen la fram i går, er sykehusene i Innlandet med som akuttsykehus, men fordi det pågår en prosess her er Innlandet unntatt fra den nasjonale helse- og sykehusplanen.