– Det er vel en sammenheng med at det er en nedadgående trend for terrengsykkelritt i Norge. Vi i Birken som er størst merker kanskje det sterkest, forteller konstituert daglig leder i Birken AS Olaf Johan Thomasgaard.

I år fyller Birkebeinerrittet 25 år, men rittet blir trolig ingen publikumsfest. En måned før start, har 4500 deltakere meldt seg på. Det er en nedgang på 60 prosent fra i fjor og 80 prosent fra rekordåret 2011 da 25 000 syklet over fjellet fra Rena til Lillehammer.

Tror terreng vil komme etter landevei

I den andre enden av skalaen finner vi Styrkeprøven. Landeveisrittet har aldri opplevd så stor deltakelse som i år. 4600 deltakere var 30 prosent flere enn i 2016. Daglig leder Morten Mørk mener utviklingstendenser og trender er årsaken til at de opplever oppgang, mens færre sykler Birken.

– Etter at landevei begynte sin stigning, kom terreng for fullt. Terreng vokste raskere og hadde gode tall frem til 2014. Det er først i år vi hadde vekst igjen. Jeg tror terreng vil komme etter.

Mørk trekker også frem demografisk utvikling som en av grunnene til færre påmeldte.

OPPGANG: Mens færre melder seg på Birkebeinerrittet, opplever Styrkeprøven økte påmeldingstall. Foto: Privat

– Det er 25 prosent færre nordmenn som er 40 år i dag mot for ti år siden. Det er de som er kjernedeltakeren for både Styrkeprøven, Birkebeinerrittet og Nordsjørittet, sier han.

Nye trender

Thomasgaard forteller at arrangøren har sett nedgangen over tid. I tillegg til at Birkebeinerrittet har eksistert i 25 år, tror han nedgangen kan forklares med endrede trender.

JUBILEUM: Birkebeinerrittet fyller 25 år. Thomasgaard forteller at rittet må vurdere nye måter å fenge publikum på. Foto: Anne Næsheim

– Vi ønsker ikke å teste oss så mye som man gjør når man har et startnummer på brystet. Vi vil ha gode opplevelser uten konkurranseelementet. Folk går på randonee, sykler sti.

Også Birkebeinerrennet har opplevd nedgang i antall påmeldte. Konkurrenten Vasaloppet fortalte i vinter om stor pågang og trakk frem mindre fokus på prestasjon som en av forklaringene på forskjellene mellom de to rennene.

Mørk peker også på at man i dag har mange aktiviteter å velge mellom. Konkurransen mellom de ulike arrangementene blir derfor større.

– 40-åringer i dag har mange flere valg enn de 40-åringer hadde for ti år siden. Folk reiser og sykler i utlandet. De drar på andre typer aktivitetsferier. Det er hardere konkurranse i dag enn for bare 10–15 år siden. Det bidrar helt sikkert til at det blir en mindre stabil kundemasse de neste årene.