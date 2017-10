94 km/t i 60-sone

Ingen ferdigstillelse av E6

Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad, er skuffet over at det ikke er bevilget penger til ferdigstillelse av E6 gjennom Gudbrandsdalen. Strekningen Frya-Sjoa ble åpnet i fjor, det gjenstår to utbyggingsetapper. Støstad mener regjeringa vender ryggen til Gudbrandsdalen.