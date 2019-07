150.000 flere i fjellet enn for 15 år siden

Aldri før har flere latt seg lokke til toppen av høye fjell, tinder og til skogs.

På de siste 15 årene har antall hytteovernattinger på DNTs 550 hytter rett og slett skutt til «fjells».

I 2005 valgte 310.000 å overnatte på en eller flere av hyttene. I 2018 var tallet 460.000. En økning på 150.000 overnattinger, altså nær 50 prosent flere overnattinger.

NRK har vært i kontakt med en rekke hytter, både privateide og DNT-eide, og alle bekrefter like godt, eller bedre besøk enn i fjor.

– Det kan ha med å gjøre at det har blitt mer populært med friluftsliv og at Norge har blitt mer populært å feriere i. Man innser at det er kortere reisevei, og da har man mer tid til å oppleve. Det er veldig positivt at flere får øynene opp for friluftsliv og at Norge innbyr til bruk av en unik i variert natur året rundt, forteller Monica Hägglund Langen, rådgiver i Den Norske Turistforening (DNT).

Høyere besøkstall enn snittet

Monica Hägglund Langen i Den Norske Turistforening. Foto: Den Norske Turistforening

Tall for 2019 er ventet i august, men alle hyttene NRK har vært i kontakt med, forteller om en økning i antall turister også i år. Gjendesheim har sin nest beste start på 15 år, men de siste ukene har trafikken skutt i været, så vertskapet regner med rekordår.

– Vi har hatt et bra besøk her på Gjendesheim hittil i sommer. Hvis du ser på snittet de siste årene, så har det vært en veldig bra sommer til nå, forteller Marius Haugaløkken, verten på Gjendesheim.

Han merker ikke minst at folk fra våre naboland kommer i akselererende grad.

– Vi har en økning i gjester fra Sverige og Danmark. Jeg tror mange velger å reise til et naboland i stedet for langt unna for å feriere. Det er positivt for oss i Norge og Jotunheimen, forteller han.

Haugaløkken mener at en av årsakene til at det går så bra i år er flyskam. Svenske turister som kom på besøk i går, begrunnet fjellturen med det.

– Det var jo svenskene som fant opp ordet «flygskam».

Foto: Den Norske Turistforening

Danske til fjells

Da NRK var på Gjendesheim denne uken, møtte vi mange folk på tur i fjellet.

En av dem var danske Janus Bjerknes.

– Det er helt fantastisk å se naturen. Det er ikke det samme som Danmark, men, forteller Bjerknes og ler.

– Da vi kjørte bil opp hit, så tenkte jeg «herregud, herregud». Og det er bare en vanlig vei for dere, sier han mens kona Vicki og venneparet Ingvild Vårdal Bredesen og Ola Flo Zachariasen smiler og ler.

Det hører med til historien at hans norske kone Vicki aldri hadde vært i fjellet før Janus overtalte henne til å bli med.

FJELLTURISTER: Vicki Bak Bjerknes, Janus Bak Bjerknes, Ingvild Vårdal Bredesen, Ola Flo Zachariasen storkoste seg på fjellturer i Jotunheimen. Foto: PRivat

Selfiegenerasjonen

Det er ikke bare seng med tak over hodet som lokker folk til hyttene i fjellet.

– Det er verdt å nevne hvor flotte de hyttene her er og hvor tilrettelagt det er. Treretters middag etter en seks syvtimers tur er så luksus og deilig. Vi har storkost oss, forteller Zachariasen mens de andre nikker anerkjennende.

Marius Haugaløkken, vertskap på Gjendesheim, er fornøyd med økningen i antall turister til fjells. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Haugaløkken på Gjendesheim forteller også at flere unge og barnefamilier drar ut på tur.

– Har norsk ungdom blitt sprekere?

– Det kan nok være at de er sprekere. Og så liker de å vise fram at de er spreke. Gud bedre hvor mange selfier det er blitt tatt oppi fjellet her med å vise seg selv i friske omgivelser, sier han.