Voldstiltalt i retten

En Kongsberg-mann risikerer et tosifret antall år i fengsel for svært grove voldshandlinger, melder Laagendalsposten. Mannen i 30-årene står tiltalt for å ha utøvet vold mot flere personer og drevet et volds- og fryktregime mot samboeren sin. Aktor vil be om at den tiltalte idømmes forvaring. Mannen erkjente straffskyld da behandlingen startet i Eiker og Kongsberg tingrett tirsdag, skriver avisen.