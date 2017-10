Tidligere Kongsberg-direktør dømt til over fire års fengsel

To år av fengselsstraffen er gjort betinget, og Asker og Bærum tingrett besluttet også å inndra vel 14,7 millioner kroner de mener 58-åringen fikk i utbytte fra de straffbare handlingene.

Økokrim tiltalte 58-åringen fra Bærum, som var salgssjef for Øst-Europa i Kongsberg Defence Communications (KDC), for å ha tappet dette selskapet og Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) for omtrent 180 millioner kroner eller mer, fordekt som betalinger til agenter og en underleverandør. Avtalene ble inngått i Romania mellom år 2000 og 2007.

– Dommen sender et viktig signal om at den som bevisst handler i strid med selskapets interesser, risikerer lang fengselsstraff og inndragning av utbyttet fra den straffbare handlingen, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i Økokrim.

Den tidligere salgssjefen nekter selv for å ha tjent penger på økonomisk utroskap. Han nekter også straffskyld for grov selvvask, men erkjente ifølge Dagens Næringsliv delvis straffskyld for grov skatteunndragelse.

Forsvarsadvokat Christian B. Hjort sier klienten vil anke dommen.

– Han er svært opprørt over dommen. Selv om han er glad for at retten så at det ikke var grunnlag for store deler av utroskapstiltalen, reagerer han sterkt på bevisvurderingen for de delene han er dømt for. Han vil derfor anke dommen, sier han til avisen.

Etterforskningen startet med at Kongsberggruppen, datterselskapet Kongsberg Defence Communications og den tidligere salgssjefen i februar 2014 ble siktet av Økokrim for grov korrupsjon. Siktelsene mot Kongsberggruppen og datterselskapet ble henlagt i fjor på grunn av bevisets stilling.