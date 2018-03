Taket på fôrhus har rast sammen

Vestviken 110-sentral meldte først om hendelsen like før klokken 11 torsdag.

Politiet i Nordre Buskerud meldte like etter at både de og veterinær er på vei til fjøset i Ådalsveien i Ringerike.

– Det er taket på et fôrhus i tilknytning til fjøset. Huset skal være på ca. 10x15 meter, sier operasjonsleder i politiet, Tom Richard Jansen, til NRK.

Like etter klokken 11.30 melder politiet at tre dyr skal være berget ut av det sammenraste bygget.

– Det er ei ku som fortsatt skal være fanget under taket, forteller Jansen.

På Twitter melder politiet at ett eller to dyr fortsatt er fanget under det sammenraste bygget og at brannvesenet jobber med å få fjernet snø slik at man kan lokalisere dyrene.

Ifølge politiet vet man fortsatt ikke årsaken til at taket kollapset, men det er antydet at snømengdene kan være årsaken.

Brannvesenet melder at et snøras fra låvetaket har rast ned over sidebygningen, der det var kyr inne. Dette skal være årsaken til at taket kollapset.