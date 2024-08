– Du blir jo veldig overraska og forskrekka. Og du reagerer jo med en ganske sterk avsky, forteller stalleier Karina Espedal.

Hun fikk mistanke om at noe var galt, etter at hestene rømte fra stallen flere ganger. Et videokamera på veggen avslørte hva som hadde skjedd.

I ly av mørket sniker en ukjent mann seg inn på en stall i Lier i Buskerud. På overvåkingsvideoen ser man at han går inn til en hest, og gjennomfører seksuelle handlinger.

Karina Espedal oppdaget at en mann forgrep seg mot en hest i stallen hennes. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Alvorlig og grovt

– Jeg ser at det kommer en mannsfigur. Han går inn i boksen, der det står en hest som han forgriper seg på, forteller Espedal.

Mannen fortsetter videre inn i stallen.

– Når han har gjort seg ferdig der inne, så går han videre til neste boks, hvor det også står en hest. Denne hesten sparker litt med beina, og viser en truende atferd, forteller hun.

Deretter slipper mannen hestene ut av stallen.

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.

Bilde fra et overvåkningskamera viser mannen inne i stallen i Lier. Foto: Privat

Espedal er rystet over det som har skjedd.

– Det er jo alvorlig nok og grovt nok i utgangspunktet at han forgriper seg på hestene seksuelt. At han slipper dem ut i etterkant, er jo en enda større fare for allmennheten. Å få en hest i frontruta på E18 i 100 km i timen, det er som å få en elg i ruta i høy fart, forteller stalleieren.

Ifølge Espedal har hestene endret adferd, etter det som har skjedd.

– Eieren har fortalt at de har endret litt karakter og personlighet, sier hun.

Reagerer med avsky: Karina Espedal oppdaget at en ukjent mann forgrep seg mot en av hestene i stallen hennes. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Fant DNA-spor

Stallen på nabogården har også hatt uønsket besøk av en mystisk mann.

Odd Eriksen oppdaget at noe var galt da stalldøra plutselig stod åpen.

– Han gikk inn til en ett år gammel hoppe. Så gikk han videre til en annen hest, og tok med seg en plastdunk som han antakelig brukte til å stå på.

Mannen er fanget på film utenfor stallen i Lier. Foto: Overvåkningskamera

Eriksen oppdaget etter hvert flere spor etter hesteovergriperen.

– Det så ikke ut der inne. Hesten hadde tre stygge bloduttredelser på låret, antakelig fra fingre eller en hard gjenstand. Det var så ille at jeg ikke visste ikke hva jeg skulle gjøre, forteller hesteeieren.

Eriksen ringte politiet, som dukket opp sammen med to krimteknikere. I stallen fant de DNA-spor i form av sæd fra mannen.

Hesteeier Odd Eriksen fra Lier møtte overgriperen ansikt til ansikt. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Overrasket overgriperen

Etter den ubehagelige opplevelsen installerte Eriksen overvåkingskamera med varsling til mobiltelefonen. Det skulle føre til at han noen uker senere sto ansikt til ansikt med den mystiske inntrengeren.

– Jeg kunne følge han på telefonen og se hva han gjorde for noe. Da løp jeg ut og gikk rett på han der oppe, og det var ekkelt. Han skvatt jo like mye som meg, forteller Eriksen.

Gjerningsmannen løp fra stedet. I dag er Eriksen glad for at det ikke ble en konfrontasjon.

– Jeg var så sint, så jeg kunne risikert å slå til. Man vet jo heller ikke hva slags type det er. Har han en kniv, eller hva slags menneske er det?

Hesteeier Odd Eriksen utenfor stallen der han overrasket overgriperen. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Ingen mistenkte

Politiet mistenker at det er en sammenheng mellom de to sakene.

– Vi kan ikke si med sikkerhet at det er samme person, men innenfor et så avgrensa geografisk område, så er vi absolutt oppmerksomme på at det kan være en sammenheng, sier politiadvokat Bjørn Bakko.

Politiadvokat Bjørn Bakko. Foto: NRK

Til tross for DNA-spor har politiet ingen mistenkte i saken, men sjekker ut flere personer som er av interesse.

– Det at man har sikret seg et DNA -spor, er naturligvis veldig viktig dersom dette skulle skje igjen. Da har man i hvert fall en mulighet for å kunne avdekke om dette er samme gjerningsperson.

Ifølge Bakko går politiet ut med informasjonen i håp om å få tips fra publikum.

– Vi vil gjøre folk oppmerksomme på at det kan være greit å følge litt med, sier Bakko, som understreker at saken prioritert fra politiets side.

– Dette er en sak som etterforskes av dedikerte etterforskere, som er ansatt for å drive etterforskning av både miljø – og dyrevelferdskriminalitet. Dette er en sak som prioriteres høyt, sier politiadvokaten.