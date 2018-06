Det er reisende på Drammenbanen og Østfoldbanen som må belage seg på en traurig togsommer. Det blir omfattende vedlikehold på Østfoldbanen og i Lieråstunnelen.

Allerede lørdag morgen stenger Lieråstunnelen fullstendig og dermed er det bom stopp på strekningen Asker-Drammen i seks uker – til og med 5. august.

På Østfoldbanen blir det stengt i samme periode, men her rammes ikke hele banen på en gang. Stengningene blir delt opp på forskjellige strekninger. Detaljene kan du se i faktaboksen.

– NSB har forberedt seg på dette lenge, og vi håper vi har nådd ut til publikum, sier pressesjef Gina Scholz. Foto: Mads Kristiansen / NSB

– Den første uken, særlig arbeidsdagene fra mandag 25. til fredag 29. juni blir utfordrende. Da er det fortsatt mange reisende, og med alternativ transport blir det økt busstrafikk til og fra Oslo S, Asker og Drammen stasjon. Rundt disse stasjonene er det allerede et utfordrende trafikkbilde, sier Gina Scholz, kommunikasjonssjef for persontog i NSB.

Har sendt varsel

NSB ber folk forberede seg på at det blir vanskeligere å ta seg frem i sommer, og sendte denne uken ut en e-post til alle som har registrert seg som brukere.

– Det er viktig at de reisende beregner ekstra reisetid, fordi alternative reisemåter normalt tar lengre tid, sier Scholz

Bussene er alternativ transport, men kommer til å ha andre avgangstider enn togene. Foto: Bård Nafstad / NRK

Den største utfordringen er rushtiden inn og ut av Oslo, Asker og Drammen stasjon.

Sjekk detaljene

NSB sier det er viktig å finne ut hvilke alternativer som er tilgjengelig, og planlegge ut fra det. Bussene kan også få andre avgangstider enn de vanlige togtidene.

– Ofte vil bussavgangene være litt tidligere enn de vanlige togavgangene, for å få folk frem i tide, sier pressesjefen. Men hun ber folk også være oppmerksomme på at det er sommerruter nå.

På NSBs nettsider, i reiseplanleggeren på nett og i NSB-appen på mobiltelefon, kan man finne alle detaljene om avgangstider og alternativ transport.

Rammer alle tog

Alle tog og togselskap som kjører på disse strekningene blir berørt av arbeidene, inkludert Flytogene. Togene kjører som normalt mellom Asker og Oslo, unntatt togene fra Vestfoldbanen og Spikkestadbanen. Toget fra Skien stopper i Drammen.

Dette blir realiteten for mange allerede fra lørdag morgen. Foto: Fabian Skalleberg Nilsen / NRK

Mellom Asker og Drammen blir det satt opp pendelbusser med fem minutters intervall i rushtiden, og på Østfoldbanen blir det hyppige avganger i de travleste periodene.

Vedlikehold

Banestrekningene det gjelder skal gjennom omfattende vedlikehold som skal pågå i perioder helt frem til 2021. Og alt dette må gjøres på sommeren, eller andre ferier, når trafikken er liten.

– Det medfører noen ulemper, men vårt inntrykk er at folk tar det fint – når det er varslet på forhånd, De har forståelse for at det må gjøres vedlikehold. Det er sluttresultatet som teller, sier Scholz.