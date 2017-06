Auka produksjon av bær og grønsaker

Areala til bær og grønsaker har auka med over 60 prosent dei siste åra. Grunnen til auka kan vera at fleire bønder i fylket har lagt om for å møta etterspurnaden i marknaden. Det seier landbruks- og miljøverndirektør Gunhild Dalaker Tuseth til Røyken og Hurums avis.