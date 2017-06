AUF er fornøyd

AUF er glade for at regjeringen har valgt Utøykaia som nytt minnesmerke etter 22. juli. – Jeg synes det er fint at vi får en beslutning om at Utøykaia kan brukes som et nasjonalt minnested, forhåpentligvis blir det slutten på en betent debatt som til tider har vært uverdig, sier AUF-leder Mani Hussaini til NTB.