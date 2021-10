Til deg som begår overgrep mot barn

I over elleve år har jeg jobbet med overgripere, både menn og kvinner.

Nå vil jeg skrive et brev til deg.

Jeg tror at sist du begikk et seksuelt overgrep mot et barn tenkte du at det var siste gangen.

Eller du innbilte deg at barnet liker det eller at det sikkert ikke er så skadelig som folk tror. Dessuten liker du jo barnet og vil det ikke noe vondt.

Barnet er redd deg, og skriker ikke

Du både bagateliserer og bortforklarer det du gjør.

Du truer, lokker, manipulerer og presser barnet til å delta i ditt seksuelle spill. Du går fra vanlig berøring til seksuell berøring slik at barnet ikke skal oppdage overgangen, slik at barnet samarbeider og blir forvirret.

Barnet er redd deg, og skriker ikke. Men du vet veldig godt hva du vil, du vet godt at det er ingen i nærheten som kan se eller observere det som skjer.

Du vet at du bare begår overgrep når det er planlagt. Enten du uskyldig later som du skal kjøre barnet hjem fra trening. Eller kanskje følge barnevakten hjem.

Hysj, hvis du forteller noe, dreper jeg mammaen din

Eller kanskje når det er din tur til å legge barnet. Kanskje er den andre foreldreren på jobb den natten, så du bruker god tid på kveldsstellet. Og du lar barnet legge seg uten benklær. For da er det lettere for deg å slippe til.

Hvis barnet sier noe til noen, kan du ligge tynt an. Derfor gjør du det som står i din makt for å true barnet til taushet.

Hysj, hvis du forteller noe, dreper jeg mammaen din eller pappaen din, du må flytte, ingen vil ha deg, jeg skjærer av deg ørene. Jeg forteller alle at det var du som ville, ingen vil være glad i deg.



Eller du sier at jeg er så veldig glad i deg, derfor gjør vi dette, det er vår hemmelighet.

Hvis du ikke slutter, vil barn lide

Seksuelle overgrep mot barn er straffbart, barna tar skade av det, det er utilgivelig og det kan drepe - sakte, men sikkert.

Seksuelle overgrep mot barn og unge kan gjøre dem psykisk og fysisk syke. De kan gå rundt med vondt i kroppen, bli ukonsentrerte, ruse seg, de kan få vanskelige liv. Utsatte barn kan klare seg bra, om de får hjelp og andre voksne tror på dem og hjelper dem.

Til overgriperen som leser dette brevet: Kontakt fastlegen din og søk terapi. Få hjelp til å slutte å begå seksuelle overgrep.

Hvis du ikke slutter, vil barn lide, bli syke, ruse seg og noen vil dø for egen hånd.

Og du har ansvaret for at det gikk galt.