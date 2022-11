Årets kjipeste venninne

Jeg satt i sofaen under pleddet og bestemte meg. Nå gjør jeg det bare. Nå sender jeg den meldinga.

Jeg har verdens fineste venner, de fleste av dem helt fra barndommen. Selvsagt er jeg glad i dem, og jeg unner dem alt i hele verden.

Men i høst har jeg tenkt en del på akkurat det: Hvorfor bruke penger på gaver som ingen egentlig trenger når det er så mye annet å bruke pengene på? Alt har blitt dyrere, og det er nok ikke bare jeg som merker at prisen på mat, drivstoff og strøm tar en større del av kaka.

Men det kosta meg likevel en del å sende den meldinga. Hvordan ville jentene ta det? Vil de tro jeg er fattig? Syns de jeg er gnien og kjip? Er jeg ikke en så god venn likevel?

Bryter jeg en årelang tradisjon der vi ønsker hverandre god jul, og gir hverandre en oppmerksomhet i form av en god håndkrem, servietter og luktelys, ullsokker, refleksvest og sånne type ting?

Jeg skal innrømme at jeg holdt pusten mens jeg venta på svar. Var forslaget mitt så dumt at venninnene ville overse det? Eller droppe meg helt på neste lunsj?



Så kom det første svaret: Tre røde hjerter på rad.

Neste melding kom slik: Helt enig, kan vi ikke ta en tur på kafe sammen før jul i stedet, mye koseligere det!

Count me in!

Jeg ringte kjapt min venninne Ann-Kristin og spurte hva hun tenkte da hun fikk meldinga. – Jeg syns det var litt deilig, jeg. Da slipper vi å løpe i butikkene og prøve å finne på noe, sa hun. Vi avtalte kafebesøk lørdag klokka 13.

Neste venn svarte sånn: Jeg har hjemmelagd plommelikør. Den må vi teste sammen – koseligere det enn gave!

Nå gleder jeg meg til kafebesøk og plommelikør.

Dette er ekte vennskap, tenker jeg. Gjøre noe sammen i stedet for å kjøpe, kjøpe, kjøpe ... Penger spart er kanskje heller en donasjon til noen som trenger det mer enn mine venner?



Det føltes faktisk litt befriende å ha sendt den meldinga. Jeg er kanskje ikke årets kjipeste venn likevel?



Er det ikke sånn at noen alltid må være den første til å foreslå en endring? Vi må jo ikke gå i samme spor hele tida når verden for øvrig er i konstant forandring.

Nå gleder jeg meg til både kafebesøk og plommelikør med de beste folka. Servietter og lys med lukt har jeg jo fra før.

