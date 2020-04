Ny studie: Hold avstand til folk fram til 2022

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tiltak som portforbud og andre tøffe hinder for kontakt, er ikke nok om de bare settes inn én gang.

Slike nedstengninger av samfunnet, som både Norge og andre land er inne i, må trolig gjentas flere ganger, ifølge en ny amerikansk studie.

Forskere ved Harvard har brukt matematiske modeller for å lage anslag over hvordan sykdommen kan komme til å utvikle seg i årene som kommer. Modellen tar som utgangspunkt at sykehuskapasiteten og behandlingsmetodene er som i dag.

Ifølge studien som er publisert i tidsskriftet Science, vil vi i perioder måtte holde avstand til hverandre helt fram til 2022.

Det som ser ut til å bli nødvendig når andre behandlingsformer ikke finnes, er å gjennomføre jevne perioder med sosial distansering, sier forsker Stephen Kissler i et pressemøte. Han er hovedforfatter i den nye studien fra Harvard.

Det er venta at smitten vil blusse opp igjen i bølger. Utbrudd av covid-19 kan oppstå helt fram til 2025, ifølge rapporten.

INTERESSANT FORSKNING: Ivar Sønbø Kristiansen synes studien er spennende. Foto: UIO

– Denne studien er også relevant for norske forhold. Men vi må huske på at slike modeller er hypoteser om framtiden, og ikke en fasit, sier Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

Han har tidligere skrevet om simuleringsmodeller ved epidemien covid-19.

Vil drøye ut

Svenn-Erik Mamelund er pandemiekspert og seniorforsker ved OsloMet. Han er enig med de amerikanske forskerne – dette kan bli langvarig.

– Jeg tror det kommer til å drøye ut. De tiltakene vi har satt i gang for å kutte sykdomstoppene gjør at spredningen kommer til å ta tid.

LANG TID: Svenn-Erik Mamelund tror vi må lære oss å leve med covid-19. Foto: Sonja Balci / Sonja Balci

Mamelund sier vi må være forberedt på at bølgene vil komme i mange år framover, til vi har medisiner eller vaksiner som virker.

– Siden viruset har spredt seg mest i Oslo-området betyr det at det er svært mange her til lands som fortsatt er like sårbare. Det kan ta både ett, to og tre år før viruset til slutt inngår inn i det vi kaller sesongvirus, slik influensa er for oss i dag.

Immun eller ikke

I rapporten kommer det fram at immunitet blir viktig for hvordan sykdommen vil spre seg de neste fem årene. Dersom folk etter hvert blir permanent immune mot covid-19, så vil sykdommen gradvis forsvinne i løpet av fem år.

Men dersom viruset som gir covid-19 oppfører seg som et typisk forkjølelsesvirus, blir situasjonen ganske annerledes.

Da vil immuniteten bare vare i et års tid, ifølge de amerikanske forskerne. Det betyr at vi kan vente oss årlige utbrudd av sykdommen. Men forskerne peker på at det er mange ubesvarte spørsmål rundt hvilken immunitet vi kan opparbeide oss mot covid-19.

Uten nye behandlingstyper er det nødvendig å fortsette med periodevis sosial avstand, sier forsker Stephen Kissler i et pressemøte. Han er hovedforfatter i den nye studien fra Harvard.

SARS-CoV-2: Forskerne vet ennå ikke om vi kan bli immune mot covid-19. Foto: NIAID

Mange må bli smitta

For at epidemien skal dø ut av seg selv må ekstremt mange i en befolkning være smitta. Noen tror at hele 85 prosent av oss må være immun før epidemien forsvinner for godt.

– Vi kan ikke utelukke at vi får epidemiutbrudd med jevne mellomrom i årene framover. I tilfelle kan det være aktuelt med omfattende smitteverntiltak, sier Sønbø Kristiansen.

De amerikanske forskerne tror den neste smittebølgen vil komme til høsten og at den kan bli verre enn det vi har sett til nå.