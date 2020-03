Wolasmal og Ekern nye korrespondenter for NRK

Brussel

Journalist og forfatter Simen Ekern er utdannet idéhistoriker. Han har blant annet vært tilknyttet Dagbladet, TV 2 og Morgenbladet i Oslo, Brussel og Roma, og levert stoff til en rekke andre medier.

Ekern har også skrevet flere bøker om italiensk og europeisk politikk: I 2011 vant han Brageprisen for sin bok om etterkrigstidens Roma, mens hans siste utgivelse fra 2017 tok for seg den europeiske høyrepopulismens vekst og framtid.

De siste ti årene har han vært frilanser, og har vært tilknyttet Morgenbladet og TV2, holdt foredrag, deltatt på festivaler, skrevet tidsskriftartikler og bøker.

– Kort sagt har jeg kunnet leve av å gjøre det jeg liker aller best, sier han.

En jobb han lenge har sagt at han ikke ville bytte ut med noe som helst. Med unntak om det skulle dukke opp en jobb som NRK-korrespondent i Brussel.

– Det er landets viktigste plattform for formidling av nyheter, historier og diskusjoner om Europa. Når jeg nå har vært så heldig å få den muligheten, var det ikke særlig vanskelig å takke ja, sier Ekern.

Forfatter og skribent Simen Ekern har vært tilknyttet Dagbladet, TV 2 og Morgenbladet, og levert stoff til en rekke andre medier. Foto: Hilde Bjørnskau / NRK

Han har i en årrekke vært opptatt av europeisk kultur, politikk og samfunnsliv, og kan ikke tenke seg et mer spennende sted å jobbe.

– Europa går dramatiske tider i møte nå. Mange av tidens store utfordringer treffer det europeiske kontinentet ekstra hardt.

– Men enten vi snakker om demokrati i krise, misnøye med politikerne som styrer, økende ulikhet, flerkulturelle dilemmaer eller bekymring for klimaendringer og pandemier, tror jeg Europa også kan være et kontinent der mulige løsninger kan dukke opp på overraskende vis, sier Ekern.

Beirut

Yama Wolasmal kom fra TV 2 Nyhetskanalen til NRK som ny programleder i Dagsrevyen høsten 2017. Han har blant annet tidligere vært korrespondent i Kabul og utenriksreporter for TV 2. Wolasmal rapporterte blant annet fra Terrorangrepene på Serena Hotel i Kabul i 2008, der journalist fra Dagbladet, Carsten Thomassen ble drept.

Yama Wolasmal mener Beirut er en av verdens mest spennende byer.

– Beirut er et mini-Midtøsten. Her finner du regionens mangfold, motsetninger og paradokser på ett sted. Et perfekt utgangspunkt for å dekke Midtøsten som jeg alltid har vært fascinert av, sier Wolasmal.

Han håper å bygge videre på NRKs stolte utenrikstradisjon.

– Legender som Odd-Karsten Tveit har satt lista skyhøyt, og jeg skal ikke engang prøve å fylle de skoene. Men jeg håper at min bakgrunn gir meg innpass hos folk og miljøer som ellers er skeptiske til å slippe inn utenforstående, sier han.

Yama Wolasmal (i midten) har vært nyhetsanker i Dagsrevyen siden 2017. Foto: Ole Kaland / NRK

Han ser mest frem til å møte vanlige folk, og gjennom historiene deres forklare Midtøstens ofte kompliserte hendelser.

– Jeg håper å kunne vise en liten del av den ufattelig rike kulturen, stolte historien, og pulserende livet i noen av landene i regionen, sier han.

Wolasmal har gjort seg noen tanker om hvordan han skal gå løs på utfordringen med jobben med å dekke den israelsk-palestinske konflikten.

– Det er som et minefelt hvor det minste feiltrinnet kan utløse eksplosive reaksjoner på begge sider av konflikten, forteller Wolasmal.

På spørsmål om han har savnet korrespondentlivet tilstår Wolasmal at han har kjent det har rykket i foten titt og ofte.

– Jeg er utrolig privilegert som jobber i institusjonen Dagsrevyen, sammen meg rause og kunnskapsrike kolleger som jeg har lært masse av. Samtidig har jeg vært litt misunnelig på korrespondentkollegene våre som reiser til spennende steder og dekker hendelser man ellers leser om i historiebøkene. Nå trenger jeg ikke være misunnelig lenger, avslutter han.

Spesiell tid i verden

Utenrikssjef i NRK føler seg sikker på at dette er to journalister som er godt egnet til den ansvarsfulle jobben det er å være i felt for å bringe verden hjem til Norge.

– Jeg er veldig glad for at disse to nå skal ta over så viktige kontorer som Brussel og Beirut for NRK. Yama har bred erfaring fra feltarbeid i regionen og kommer til å gi oss nye perspektiver på Midtøsten. Simen har en enestående Europa-kunnskap som han nå vil kunne dele med hele Norges befolkning.

– Det er en spesiell tid vi er inne i i verden. Nettopp nå er det viktig å ha gode og solide journalister i felt, sier utenrikssjef i NRK Nyheter, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

Yama Wolasmal erstatter Kristin Solberg i Beirut

Simen Ekern erstatter Philip Lote i Brussel

Nåværende korrespondent i Midøsten, Kristin Solberg og korrespondent i Brussel, Philip Lote kommer tilbake til Nyhetsdivisjonen på Marienlyst i løpet av sommeren.

Yama Wolasmal og Simen Ekern tiltrer sine stillinger til høsten.