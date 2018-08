Varsler «økt sannsynlighet» for ekstreme temperaturer frem til 2022

Studien, som ble publisert i tidsskriftet Nature Communications tirsdag, er uvanlig fordi den ikke ser flere tiår inn i fremtiden, men forsøker å gi et svar på hva som skjer i år, neste år og årene etter.

I perioden 2018-2012 er det «økt sannsynlighet for intense til ekstreme temperaturer», konkluderer studien.

– Her har forskerne forsøkt å svare på et av de spørsmålene vi virkelig lurer på med klima. Hva skjer de nærmeste årene?, sier klimaforsker ved Cicero, Bjørn Samset, til NRK.

Han forklarer at forskerne bak studien har sett på været og klimaet vi har hatt i opptil 100 år tilbake, og forsøkt å finne sammenhenger av typen «når den delen av verden er varm, så regner det mye der», eller «når den delen av verden er kald, så blir det mindre regn der».

Studien kombinerer de naturlige variasjonene som påvirker været med effektene av global oppvarming.

– Deretter har de satt det sammen med ganske avansert statistikk og gitt et slags klimavarsel for de neste fem til årene. Litt på samme måte som meteorologer gir værvarsler for de neste fem til ti dagene, sier Samset.

Trærne var grønne, men gresset var gulbrunt i Londons Greenwich Park 23. juli i år. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Går inn i varm periode

Resultatet av studier varsler at de neste fem årene kan bli enda litt varmere enn man ville forventet som følge av menneskeskapt global oppvarming.

Ifølge forskerne fungerte metoden godt når de testet den på de klimaendringene som allerede har funnet sted de siste tiårene. Derfor tror de at prognosen for de kommende fem årene ligger nær virkeligheten.

Samset sier at forskere er mye mer komfortable med å snakke om ting på lang sikt, men har tro på den nye studien.

– Når man bare ser på 5–10 år fremover, som de i første omgang gjør her, så har de nok ganske god dekning. Det er nok en god sannsynlighet for at de har en del å fare med, og at vi kan få noen varme år fremover, sier han.

Opp 0,02 grader

– Været er forskjellig fra sted til sted, det blir først et klima nå vi ser på det store gjennomsnittet, sier klimaforsker ved Cicero, Bjørn Samset. Foto: CICERO / CICERO

Prognosen antyder at temperaturøkningen på land kan bli noen hundredels grader fram til 2022.

For 2018 er eksempelvis prognosen en temperaturøkning på 0,02 grader, for 2018 til 2019 er den 0,03 grader.

I gjennomsnitt har temperaturen på jorda de siste 100 årene økt med 0,05 grader per femårsintervall.

– En økning på 0,02 grader i det perspektivet er ganske mye, sier Heiner Körnich i Sveriges meteorologiske institutt SMHIs forskningsavdeling til NTB.

Knusktørr jord støver opp bak en potethøster utenfor Frankfurt i Tyskland 2. august. Foto: Michael Probst / AP

Skiller ikke på Vest- og Østlandet

Selv om studien varsler varme år fremover, er det for lite detaljerte til å gi føringer på hvor folk skal feriere.

– Jeg ville ikke lagt ferieplanene riktig enda fordi det denne studien gjør er å si noe om jorden som gjennomsnitt. Den sier fint lite om hvordan været blir på Vestlandet i forhold til Østlandet, eller på hvordan været blir i Norge i forhold til Italia og Spania, sier Samset.

Til gjengjeld mener Cicero-forskeren at det er viktig for samfunnet å vite at vi de neste åkrene kan vente oss mer enn hete og mer ekstremregn.

– Det er viktig for planlegging for samfunnet og kanskje ikke fullt så viktig for planlegging av ferie, sier han.