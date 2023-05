Ukrainske Lilia til NRK om rakettangrepene: – Vi sover nesten ikke om natten

Det er strålende sol og varmt vårvær i Ukrainas hovedstad Kyiv.

Ute i gatene kan man se mange som har pyntet seg med vakre, tradisjonelle klær. Mange kvinner, men også en del menn.

Denne dagen er egentlig en festdag i Ukraina.

Folk tar på seg den broderte skjorten Vysjivanka, som er en del av den ukrainske nasjonaldrakten.

Men feiringen av det som egentlig skal være en hyggelig dag, står i sterk kontrast til det som skjedde i natt.

Nok en gang har innbyggerne i hovedstaden våknet opp etter en natt med russiske rakettangrep.

– Vårt nasjonale klesplagg forener og bekrefter oss. Det viser at vi streber etter seier, forteller ukrainske Lilia, som NRK møter i sentrum av Kyiv.

Sammen med venner og kolleger fra jobben er hun ute for å markere det som kalles Vysjivanka-dagen.

Vysjivanka-dagen feires den tredje torsdagen i mai hvert år. Også vennegjengen som NRK møter i sentrum av Kyiv har pyntet seg. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Ukraina: 30 russiske rakettangrep

Bak feiringen lever hun og de andre ukrainerne i en hverdag preget av frykt og usikkerhet.

I natt skjøt Russland 30 krysserraketter mot Ukraina, ifølge ukrainske myndigheter.

Ukraina hevder de klarte å skyte ned 29 av dem.

En krysserrakett rammet havnebyen Odesa. Der ble en person drept og to såret, ifølge myndighetene.

Angrepet varte i mange timer. Alarmen gikk ved 21-tiden onsdag, og fortsatte frem til rundt 05.30 torsdag.

I hovedstaden Kyiv ble luftvern brukt for å skyte ned russiske raketter. Fallende vrakrester etter rakettene utløste to branner øst i hovedstaden, ifølge byens myndigheter. Foto: Stringer / Reuters

NRKs team i Kyiv hørte et flere smell i løpet av natten.

Det var trolig ukrainske luftvernraketter som skjøt ned de russiske krysserrakettene.

Dette er det andre luftangrepet på få dager. Også tirsdag var det russiske rakettangrep mot Kyiv.

– Fra begynnelsen av mai har det hele tiden vært angrep med alle mulige våpen, sier ukrainske Lilia i Kyiv til NRK.

– Det er et forsøk på å drepe oss med raketter og droner. Vi føler det nesten hver natt, om dagen er det stille.

– Vi sover nesten ikke om natta. For barna er det svært tungt. De våkner ikke når de skal på skolen. Det er fryktelig når vinduer og vegger skjelver og vibrerer, sier Lilia.

– Vi føler det nesten hver natt. Om dagen er det stille, forteller ukrainske Lilia til NRK om hvordan det er å leve med faren for stadige rakettangrep.

Glad for luftvern

– Selvsagt er det fryktelig. Jeg regner med at russerne vil fortsette å angripe oss, sier Igor Kuzmenko, som NRK også møter i Kyiv.

Ifølge ukrainske myndigheter klarte de å skyte ned nesten alle de russiske krysserrakettene natt til torsdag.

– Det gir litt optimisme å se at luftvernet nå fungerer mye bedre enn for et halvt år siden, sier Kuzmenko.

– Jeg håper at vi etter hvert kan skyte ned alle rakettene.

Igor Kuzmenko sier han håper at det internasjonale samfunnet vil engasjere seg og få i gang forhandlinger mellom partene. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Natalja: – Tungt når rakettene faller

Ukrainske Natalja er også med i vennegjengen NRK møter i Kyiv.

– Det er alltid veldig tungt når rakettene faller ned over oss.

Hun har også pyntet til festdagen med blomster i håret og den tradisjonelle, broderte Vysjivanka-skjorten, som et kjent symbol på ukrainsk kultur.

– Jeg håper krigen tar slutt snart. At vi vinner. Vi har et flott land, sier Natalja.

– Vi prøver å kjempe mot den indre frykten og støtter dem som står rundt oss, sier ukrainske Natalja til NRK etter rakettangrepene mot Ukraina.

