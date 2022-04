I Odesa har lokalbefolkningen lenge fryktet de er neste mål for russiske angrep. Nå som en ny russisk offensiv kan være på trappene, frykter de igjen for at byen kan bli et mål.

Og den største trusselen er i Svartehavet.

Ukraina har et dårlig forsvar mot stridsbåter som kan skyte langtrekkende missiler mot land og landgangsfartøyer som effektiv setter materiell og personell på land.

MINER: Et skilt på ukrainsk og russisk advarer mot miner på stranden i Odesa Som et ledd i forsvaret av byen, skal ukrainske soldater ha minelagt store deler av kysten for å hindre russiske tropper i å gå i land fra landgangsfartøy i Svartehavet. Foto: STRINGER / Reuters

Derfor ber de om mer spesifikke våpen til å beskytte viktige mål langs kysten.

– Putin har nå veldig mange raketter og våpen. For å stoppe disse angrepene trenger vi hjelp og støtte fra utlandet, sier Hanna Malyar Ukrainas viseforsvarsminister til NRK.

Norske bidrag

TALE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj taler til Stortinget. Foto: Heiko Junge / POOL / NTB

Da den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj talte til det norske Stortinget i slutten av mars, var han svært konkret på hvilke våpen Ukraina trenger.

Og han ba norske politikere sende flere våpen til Ukraina.

– Vi vil være konkrete på hva vi trenger. Vi trenger anti-skip-missiler, harpun-missiler, Nasams-anti-luft-skyts og andre forsvarssystemer, sa presidenten.

Storbritannias statsminister Boris Johnson lovet før helgen at landet skal gi blant annet sjømålmissiler til Ukraina nå,

Så langt har Norge, i hvert fall det som er offisielt kjent, bidratt med militærutstyr som soveposer og liggeunderlag og totalt 4000 M72 LAW – et lett anti-tank-våpen.

FORBEREDT: Odesa har forberedt seg på angrep i mange uker. Men de trenger våpen, hevder landets øverste ledere. Foto: Petros Giannakouris / AP

– Nå vet vi at Russland blokkerer sjøveiene i Svartehavet og har mange krigsskip i der, så vi trenger våpen for å forsvare kysten vår, gjentar viseforsvarsministeren.

Melding fra fronten

Den samme meldingen kommer fra fronten.

– Ukrainerne har ikke et eneste våpensystem akkurat nå, som kan forsvare sivilbefolkningen fra slike raketter mot kysten. Så her kan Norge virkelig gjøre en forskjell, sier Damien Magrou, talsperson for fremmedlegionen i Ukraina.

Mange av fremmedkrigerne, eller legionærene som de kaller seg selv, har kjempet mot russiske styrker nettopp langs kysten i sør.

SAMTALE: Dem ukrainske viseforsvarsministeren og Hanna Malyar i samtale med den norske fremmedkrigeren Damien Magrou. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Russerne har blitt slått tilbake menge steder, men har fortsatt kontroll over mesteparten av den ukrainske kystlinjen.

Samtidig har Russland sørget for en blokade i Svartehavet slik at Ukraina ikke kan få tilførsel av verken våpen eller utstyr sjøveien.

Strategisk viktig

KART: Kartet datert 13. april viser hvor de russiske styrkene befinner seg. De blå flekkene er områder Ukraina har gjeninntatt.

Mange analytikere har pekt på at Odesa er spesielt interessant for Russland fordi det vil kunne bygge en direkte linje fra russiskkontrollerte områder i Ukraina til den autonome russiske republikken Transnistria, hvor det er russiske soldater utplassert.

En av Ukrainas fremste forsvarsanalytikere, Hanna Shelest, tror dog ikke ilandsetting fra sjø vil være den fremste russiske strategien. Den er for farlig, spesielt hvis Ukraina har gode våpen å beskytte seg med

– Å bare starte en ilandsetting vil være å begå selvmord. Trolig vil helle russerne fokusere på nabobyen Mykolajiv. Den er heldigvis igjen under ukrainsk kontroll. Og det vil være umulig å ta Odesa uten å ta Mykolajiv først.

ANALYTIKER: Hun tror en landsettingsoperasjon er mindre sannsynlig nå enn før. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Kort tid før intervjuet med Shelest gikk flyalarmen i Odesa.

– Vi kommer til å oppleve bombeangrep, spesielt mot kritisk infrastruktur. Vi merker blokaden svært godt og at viktige steder i byen blir mål for bombing, er først og fremst for å skape frykt og panikk her. En full okkupasjon her uten å først ha kontroll på Mykolajiv er, som jeg sier, umulig.