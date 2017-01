Trumps utenriksminister: – Russland er en trussel

Når Trump inntar Det hvite hus 20. januar blir Tillerson utnevnt til utenriksminister. Onsdag ble han grillet av det amerikanske senatets utenrikskomité.

Under utspørringen signaliserte Tiller at han syns russerne har «neglisjert amerikanske interesser», og at han vil bruke utenriksminister-embetet til å etablere en ny era med amerikansk lederskap globalt. Noe han mener har svunnet hen under Obama-administrasjonens ledelse.

PÅTROPPENDE PRESIDENT: Donald Trump. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

– For å oppnå stabiliteten som er grunnleggende for fred og sikkerhet i det 21. århundre må vi ikke bare fornye amerikansk lederskap, vi må gjeninnføre det, sa han. Deretter kritiserte han Russland for deres rolle i krigen i Syria, og for annekteringen av Krim.

– Russland utgjør en trussel, men de er forutsigbare i at de fremmer sine egne interesser. De har invadert Ukraina og annektert Krim, og støttet syriske styrker som bryter krigens regler. Våre allierte i Nato har all grunn til å være på vakt mot et fremadstormende Russland.

Tidligere Russland-venn

Exxon Mobile-mogulen Tillerson har tidligere blitt kritisert for sitt forhold til russerne, og mottok en vennskapsmedalje fra Vladimir Putin i 2013.

Påtroppende president Trump har brukt mye av tiden siden valgseieren på å tilsynelatende bygge et bedre forhold til Russland og Vladimir Putin. Nå kan det se ut som hans utenriksminister ønsker å føre en strengere linje.

Les også: Trump orienteres om bevis for russisk hacking