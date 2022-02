Sveriges koronakommisjon med knusende dom

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommisjonen sier samtidig at veivalget i smittevernet med fokus på råd og anbefalinger, som var frivillige å følge, i utgangspunktet var riktig. Det førte til at innbyggerne beholdt mer av sin personlige frihet enn andre land.

– Samtidig ble det tatt for få og for sene avgjørelser, og regjeringen burde ha tatt ledelsen i alle deler av håndteringen av pandemien fra begynnelsen, skriver kommisjonen.

Den svenske koronakommisjonen presenterte sin sluttrapport fredag.

Tydeligere lederskap

– Når det manglet en plan for å beskytte de eldre og andre risikogrupper, burde det blitt gjort en større innsats for å forsøke å bremse smittespredningen. Slike innledende tiltak hadde også gitt mer tid for analyse og for å få overblikk, står det i sluttrapporten.

Ifølge kommisjonen sviktet også regjeringen i kommunikasjonen til befolkningen. Den burde ha påtatt seg et tydeligere lederskap i forhold til hvordan informasjonen om pandemien ble kommunisert ut til befolkningen.

Foto: Fredrik Sandberg/tt / NTB

Videre mener kommisjonen at man gjorde seg for avhengige av den svenske Folkhälsomyndighetens, FHMs, vurderinger, og at regjeringen skulle lyttet til flere eksperter utenfra.

«Ansvaret for myndighetens vurderinger hvilte på en eneste person, myndighetens sjef. (Anders Tegnell, red adm.), Det er ikke en tilstrekkelig bra ordning for å ta beslutninger under en alvorlig samfunnskrise», skriver kommisjonen.

FHM kritiseres også for at de kommuniserte sine råd og anbefalinger for utydelig.

Karantene og nedstenging

Koronakommisjonen mener også at svensker som kom tilbake fra skiferier i Italia etter uke 9 i 2020, burde ha blitt oppfordret til å sitte i hjemmekarantene i minst sju dager. De som kom hjem med symptomer, eller utviklet symptomer i løpet av de sju dagene, burde ha fått tydelige råd om å teste seg.

Det burde også blitt innført midlertidig innreisekarantene fra midten av mars 2020.

Kommisjonen skriver at flere virksomheter burde ha blitt stengt tidligere i pandemien. Allerede i midten av mars 2020, burde blant andre kjøpesentre, restauranter og kultur- og idrettsarrangementer blitt stengt ned.

«Og det er bemerkelsesverdig at det først 29. mars 2020, ble satt en grense for allmenne sammenkomster og offentlige tilstelninger til 50 personer».