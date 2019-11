Svensk 17-åring borte i en uke – har funnet sko og briller

17-åringen forsvant fra Uddevalla onsdag i forrige uke, men ble først meldt savnet i helga.

Da hun ble meldt savnet, var det ifølge politiet ingen tegn til at noe kriminelt lå bak. Da letemannskaper fant et par sko og briller i et skogholt utenfor Uddevalla natt til tirsdag, tok imidlertid etterforskningen en ny vending.

Nekter straffskyld

Tirsdag formiddag ble ekstra ressurser satt inn, og samme dag ble en mann i 20-årene pågrepet og siktetfor drap, selv om politiet ikke har funnet Wilma Andersson, skriver Expressen.

Wilma Andersson. Foto: Privat

Han nekter straffskyld, men politiet vil ikke kommentere hva han har sagt i avhør.

Påtalemyndigheten må begjære ham varetektsfengslet innen fredag klokken 12. Onsdag gjorde politiet undersøkelser i leiligheten hans.

Torsdag morgen ble søket etter Andersson gjenopptatt, melder Göteborgs-Posten. Etter et søk i Ljungskile sør i kommunen onsdag, intensiveres nå søket i Uddevalla.

– Har ikke gitt opp håpet

Politiet har tatt i bruk hunder og droner. Over 400 frivillige deltar, og en gruppe dykkere fra sjøforsvaret har også meldt seg til tjeneste.

– Vi har ikke gitt opp håpet om å finne henne i live. Vi jobber fortsatt med flere ulike scenarioer, det kan finnes forklaringer vi ikke kjenner til. Men det er klart at jo mer tid som går, jo mer sannsynlig er det at det har skjedd noe kriminelt, sier politiets pressetalsmann Stefan Gustafsson til Aftonbladet.

En av de frivillige organisasjonene som deltar i letingen meldte onsdag fra om et mulig våpenfunn i en brønn. Det viste seg å være et leketøy, og politiet understreker at det ikke er funnet noen våpen i saken.

Politiet har bedt publikum om tips. Ifølge signalementet er Andersson 168 centimeter høy og har langt, mørkt hår med blonde striper. Hun hadde trolig på seg en lang svart pelskåpe da hun forsvant.