Suu Kyi benekter etnisk rensing i Myanmar

Fredsprisvinner og demokratiforkjemper Aung San Suu Kyi er i praksis Myanmars leder etter at partiet hennes, Nasjonalligaen for demokrati (NLD), vant valget i landet for ett år siden.

– Jeg tror ikke det pågår noen etnisk rensing. Jeg mener etnisk rensing er et for sterkt uttrykk til å betegne det som skjer, sier Suu Kyi til BBC.

Uttalelsen viser til FN-rapporten fra februar som konkluderer med at Myanmars sikkerhetsstyrker står bak omfattende overgrep mot rohingyaene i landet, blant annet drap, bortføring og å banke opp barn helt ned i åtte måneders alder. Overgrepene har et omfang og en karakter som gjør at FN mener det er svært sannsynlig at det dreier seg om forbrytelser mot menneskeheten.

Nektes adgang

Rapporten bygger på intervjuer med rohingyaer som har flyktet fra Myanmar, ettersom Myanmar nekter etterforskerne fra FN adgang til delstaten Rakhine, der de fleste rohingyane bor, omkring én million.

Suu Kyi sier at det er mye fiendtlighet i delstaten Rakhine, men hevder det er rohingyaene som står for den.

– Det er muslimer som dreper muslimer de mistenker samarbeider med myndighetene, sier Suu Kyi.

– Det er ikke etnisk rensing. Det handler om et splittet folk, og vi prøver så godt vi kan å få partene til å nærme seg hverandre, ikke å gjøre avstanden større, sier hun. Suu Kyi sier flyktningene er velkomne tilbake.

– Hvis de returnerer skal de være trygge, forsikrer hun.

Fornektelse

Sikkerhetsstyrkene anklages også for massevoldtekter av rohingya-kvinner og for å sette fyr på husene deres. Human Rights Watch har også dokumentert hvordan sikkerhetsstyrkene i landet har svidd av rohingya-landsbyer og drevet tusener på flukt.

Suu Kyi og regjeringspartiet NLD har vist liten vilje til å erkjenne hva som skjer i Rakhine og har fått krass kritikk internasjonalt for behandlingen av rohingyaene. FNs menneskerettighetsråd besluttet i mars å granske de rapporterte overgrepene mot den muslimske minoriteten.

Myndighetene i Myanmar nekter å anerkjenne rohingyane som en av landets over 130 folkegrupper og velger i stor grad å behandle dem som ulovlige innvandrere fra Bangladesh.