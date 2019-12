Stormen «Elsa» har krevd åtte menneskeliv

Seks av dødsfallene har skjedd i Spania, mens de to andre har omkommet i Portugal.

Stormen har ført til oversvømte elver, ødelagte strømlinjer og hindret reiser med fly og tog i landene.

Innbyggerne forbereder seg på mer sterk vind og kraftig regn fra stormen «Elsa».

«Fabien» er på vei over Spania

Nå er også et nytt uvær kalt «Fabien» på vei inn over Den iberiske halvøy. Den har foreløpig rammet byene La Coruña, Lugo, Pontevedra og regionen Asturias med vind og bølger på opptil ni meter.

Vindkastene har nådd opp mot 140 kilometer i timen i flere galiciske byer, skriver avisen El Pais.

Uværet skaper også forsinkelser i togtrafikken til og fra Madrid. Det har vært opptil fire timer forsinkelser på grunn av brudd i kraftlinjene.

I Galicia er fortsatt 27.000 husstander uten strøm i morgentimene i dag.

En oversvømmet gate som følge av uværet som har rammet Portugal og Spania. Her fra Porto i Portugal. Foto: COXPT / Reuters

Beveger seg mot Storbritannia

En 32 år gammel kvinne fra Sør-Korea døde lørdag, en dag etter å ha blitt truffet av en gjenstand som løsnet fra en bygning i Madrid, opplyser innenriksministeren i Spania.

En mann døde samme dag da bilen han satt i ble tatt av en flomstor elv i Granada sør i landet.

En 68 år gammel mann som ble meldt savnet fra en seilbrett-tur, druknet fredag, opplyser myndighetene i Huelva-provinsen i Andalucia.

Júcar-elven som ligger øst for Madrid, hadde en vannføring fire ganger så stor som vanlig på fredag. Flommen i elven har ikke vært så stor på svært mange år. Ordføreren i Cuenca, Darío Dolz advarer i El Pais om farene ved elvens store vannføring.

Utenfor den italienske øya Sardina grunnstøtte et frakteskip. Skipet hadde losset kaffe i Cagliari og hadde satt kurs for Spania. På grunn av sterk vind og høy sjø, bestemte kapteinen seg for å gjøre vendereis. Men snuoperasjonen gikk galt i det dårlige været.

Tolv reddet fra grunnstøtt skip ved Sardinia Du trenger javascript for å se video.

Norskeid skip søker tilflukt

Også det norskeide skipet Ocean Viking har valgt å søke tilflukt, opplyser Leger uten grenser (MSF).

Skipet er på vei mot østsiden av Sicilia for å søke ly for tiltakende dårlig vær, ifølge organisasjonen.

Om bord på Ocean Viking er det 162 personer som er plukket opp fra båter på vei fra Nord-Afrika til Europa. Fem av dem er gravide kvinner. I tillegg er det flere barn og spedbarn om bord.

Her ligger skipet Ocean Viking til kai i Marseille i august i år. Foto: Charlotte Bergløff / NRK

Lørdag ble 50 mennesker tatt om bord etter et åtte timer langt søk. De ble reddet fra en overfylt trebåt i det som omtales som det maltesiske søk- og redningsområdet.

Redningsaksjonen skjedde ifølge organisasjonen under krevende forhold, og MSF har nå besluttet å seile ut av området på grunn av været.

Ocean Viking seiler under norsk flagg og driftes av organisasjonene Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée.

Stormen «Elsa» beveger seg nå mot Storbritannia.