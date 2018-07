Skogbrannene i Hellas kan få konsekvenser for EU-hjelp til Sverige

I ukevis har svenskene kjempet mot flammene i skogene flere steder i landet.

Den største brannen herjer i områdene ved Ljusdal, rundt 30 mil nordvest for Stockholm.

Mer enn 250 kvadratkilometer skog til en samlet verdi av 900 millioner svenske kroner har så langt brent ned i Sverige.

– Veldig rørende

Svenskene har gjennom EU fått låne brannfly helikoptre og mannskaper for å stagge brannene.

Søndag rullet en kortesje med 44 polske brannbiler inn i Sverige. De polske brannfolkene ble hilset velkommen av sine svenske kolleger fra en bro i Norrköping.

I en rundkjøring i Mora i Dalarna stod Lisbeth Otterness sammen med rundt 150 andre og hilste brannbilene fra Polen velkommen.

– Da vi kjørte gjennom Mora søndag, så vi at folk stilte seg opp med polske flagg og skilt med meldinger på polsk. Fra broene over veien var det hengt opp store bannere med «Velkommen» på polsk, forteller Otterness til NRK.

Hun sier folk gråt, applauderte og jublet for hjelpen fra Polen. Også Otternes tok til tårene.

RØRT: Lisbeth Otterness fulgte med da 44 polske brannbiler kjørte gjennom Sverige på vei mot brannområdene. Foto: Privat

– Det var helt spesielt og veldig rørende å stå der. Det var en boblende følelse, det føltes så stort, sier hun.

Otterness er opprinnelig fra Sverige og i 2014 opplevde foreldrene at det brant i nærheten av der de bor.

– Man vet hvor prekær situasjonen er og var. Når hjelpen kommer blir man så letta og glad. Man kan like det eller like eller ikke like EU, men når man trenger hjelp ser vi nå ar det mobiliseres, sier hun.

Største hjelpeinnsats noensinne

I Färila i Ljusdal jobber frivillige på spreng med å klargjøre innlosjering for en gruppe franske brannfolk som er ventet til stedet i dag.

Ann-Christin Svedman gjør klar ett av teltene som franskmennene skal hvile imellom slagene.

– Vi bygger en leir for 100 franskmenn. Det er plass til åtte personer i hvert telt og vi gjør klart senger sånn at de har et sted å være, sier Svedman til SVT.

Sverige har så langt fått bistand fra Polen, Østerrike, Portugal, Italia, Danmark, Litauen, Tyskland, Frankrike og Norge. Ifølge SVT er det den største hjelpeinnsatsen fra EU noensinne.

– EU må vurdere

Men etter at Hellas ble rammet av kraftige skogbranner i hovedstadsområdet denne uken, må EU vurdere om hvordan styrkene skal prioriteres.

Sveriges innenriksminister Morgan Johansson sier det er mulig at EU-landenes bistand til Sverige kan bli påvirket av situasjonen i Hellas. Så langt har imidlertid ikke svenske myndigheter fått noen signaler om dette.

– Det er et spørsmål for EU. Men ressursene må naturligvis brukes der de trengs mest, sier han.

Både Spania og Kypros har varslet at de vil sende mannskaper for å hjelpe grekerne.

Ifølge Johansson har situasjonen i Sverige bedret seg noe det siste døgnet, og skogbrannene har ikke spredt seg videre.

I formiddag pågikk det 20 terrengbranner, hvorav 17 er skogbranner og tre er gressbranner.