Skal feire Melania tre dager til ende

En smilende Melania Trump under dagens presidentinnsettelse. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Borgermesteren i Sevnica, Srecko Ocvirk, sier til nyhetsbyrået Ap at byen har organisert flere arrangementer for innbyggerne og tilreisende som vil se byen der Melania Trump vokste opp.

Med start i dag, fredag, skal byen feire Melania i tre dager.

Blant arrangementene er en festival i forbindelse med beskjæring av vinranker og gratis guidede turer i byen.

På 1100-tallsborgen som reiser seg over byen er lokale produkter utstilt.

– Vi vil markere med dette med fine og passende produkter, sier borgermester Ocvirk.

«Førstedame»-vin og «Førstedame»-salami utstilt på borgen i Sevnica. Foto: Darko Bandic / AP

Har skaffet seg advokat

Et par «Hvite hus»-tøfler laget av Sevnicas lokale skofabrikk er en del av utstillingen til ære for Melania Trump. Foto: Darko Bandic / AP

Blant produktene som vises frem i borgen er lokale pølser, vin og kvinnetøfler som lages i skofabrikken i Sevnica.

Etter at det ble klart at hun blir USAs førstedame har kreative slovenere laget et utall produkter som de prøver å selge under Melanias Trumps navn.

Hun har derfor skaffet seg en advokat i Slovenia som skal beskytte hennes navn og bilde fra å bli utnyttet.

Chef Elvis Suhodoljac med en «presidentburger» han har laget i Sevnica til den store dagen. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / Reuters

Ikke tilbake siden 2002

Melanija Knavs ble født i Nove Mesto i 1970, men vokste opp Sevnica.

Hun flyttet fra byen da hun var i 20-årene for å satse på en modellkarriere.

Etter det som er kjent har hun ikke vært tilbake i moderlandet siden 2002, da hun og Donald Trump besøkte hennes foreldre.

Innbyggerne i Sevnica har sendt en invitasjon til det nye presidentparet om å komme på besøk, men det er ikke kjent om de har fått noe svar.

Les også: Dette er Trumps menn og kvinner