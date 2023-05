Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i månedsvis bedt vestlige land om å få amerikanske kampfly av typen F-16 for å gjøre framskritt i krigen mot de russiske okkupasjonsstyrkene.

Noen europeiske land har satt døra på gløtt, men USA har sagt at det foreløpig ikke er aktuelt.

I disse dager er to ukrainske representanter for organisasjonen International center for Ukrainian Victory i Norge for å forklare norske politikere og eksperter hvorfor F-16 er helt avgjørende for krigens videre gang.

– Helt kritisk

– Russerne vil ikke stanse før de blir stanset. Vi ukrainere er i stand til å stanse dem på slagmarken, men uten å kontrollere luftrommet, kommer vi ikke til å vinne. Dette er helt kritisk å få til, sier Daria Kaleniuk til NRK.

NØDVENDIG: Ukrainske myndigheter argumenterer hardt for å få amerikanske kampfly av typen F-16. Foto: Reuters

Hun viser til at Ukraina ikke har jagerfly som kan skyte ned alle typer og spesielt de mest moderne russiske kampfly eller russiske raketter. Ukrainerne har bare luftforsvar som kan skytes fra bakken. Disse våpnene har forholdsvis kort rekkevidde.

Ukrainerne kan bare skyte ned en russisk rakett etter at den har kommet ganske nær målet i Ukraina. De kan heller ikke skyte ned fly eller raketter rett etter at de har kommet inn i ukrainsk luftrom.

– Det ville vi være i stand til hvis vi hadde hatt F-16 med moderne raketter. Vi ønsker å skyte ned russiske kampfly over Krim eller andre steder som russerne har okkupert, understreker den ukrainske aktivisten.

En ny taktikk

De to ukrainske representantene sier at Russland begynte å ta i bruk en modifisert type bomber for litt over en måned siden. De går under navnet FAB 500.

500 KILO SPRENGSTOFF: Den vanlige FAB 500-bomben vises fram på nettsidene til det statlige russiske selskapet som selger slike våpen. Foto: Rosoboroneksport

Det er egentlig gamle bomber som ble utviklet under Sovjetunionen. Russerne har trolig svært mange av dem.

Men det nye er at russerne har satt vinger og gps-styring på dem.

Russiske jagerfly slipper dem fra en høyde på 8–10 kilometer, og så kan de styres 70–80 kilometer innover mot mål i Ukraina.

– Disse bombene endrer situasjonen på slagmarken på en dramatisk måte, de er svært skremmende for både militære og sivile, sier Kaleniuk.

Hun uttaler at glidebombene forårsaker svært store ødeleggelser.

De inneholder 500 kilo sprengstoff, men ifølge den ukrainske aktivisten planlegger russerne nå å lage bomber med 1500 kilo sprengstoff. De skal være svært vanskelige å stanse med det ukrainske luftforsvaret.

1500 KILO SPRENGSTOFF: En modifisert russisk bombe med styrevinger og GPS blir vist fram på nettsidene til det statlige russiske selskapet som selger slike våpen. Foto: Rosoboroneksport

– Om kort tid vil russerne være i stand til å utslette hele kvartaler i våre byer som ligger nær frontlinja eller nær grensa til Russland, mener Kaleniuk.

Hun sier at for en måned siden brukte russerne 25 slike glidebomber i uka, nå bruker de 25 pr. dag.

– Fare for atomutslipp

Victoria Voytsitska er tidligere parlamentsmedlem i Ukraina, og sammen med andre tidligere politikere og aktivister arbeider hun nå for å få mest mulig internasjonal støtte til Ukrainas kamp mot Russland.

Hun understreker at Ukraina trenger de vestlige kampflyene for å beskytte seg mot russiske angrep på viktig infrastruktur som for eksempel kraftverk og strømforsyning. Voytsitska sier at russerne angriper strømforsyningen til flere av Ukrainas atomkraftverk, ikke bare ved det store verket i Zaporizjzja.

AVGJØRENDE: Victoria Voytsitska (TV) og Daria Kaleniuk representerer organisasjonen International Center for Ukrainian Victory. De er i Norge for å få støtte til Ukrainas ønske om vestlige jagerfly. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Risikoen er kjempestor for at det kan bli store utslipp av radioaktivitet som igjen kan påvirke store deler av Europa. For å hindre de russiske angrepene, er vestlige jagerfly helt avgjørende.

De to ukrainske kvinnene mener at Norge bør spille en viktig rolle i å mobilisere europeiske land slik at de forsyner Ukraina med vestlige kampfly.

De påpeker at amerikanerne avgjør det spørsmålet, men mener at hvis Norge, Danmark, Belgia, Nederland, de baltiske landene og sentral-/østeuropeiske land går inn for det, så vil det ha en virkning. Disse landene kan bidra med fly, støttefunksjoner og finansiering.

– Uten herredømme i lufta kjemper vi egentlig ikke, fordi risikoen for styrkene på land og til havs er for stor, sier de to.

– Mer effektive med vestlige fly

– Ukraina trenger om ikke altfor lenge å skifte ut de gamle sovjetiske kampflyene de nå har som har begrenset levetid igjen, sier Per Erik Solli til NRK. Han er senior forsvarsanalytiker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Nupi.

PROSESS: Per Erik Solli er senior forsvarsanalytiker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Nupi. Han mener at Ukraina trenger å bytte ut gamle sovjetiske jagerfly. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Men han understreker at det er en komplisert prosess som vil ta ganske lang tid og bør komme i gang så fort som mulig, uavhengig av den pågående krigen.

Det er ikke bare flygere som skal trenes opp, det skal også et stort bakkeapparat. Prosessen med å erstatte kampflyene bør starte forholdsvis snart og ikke når kampene en gang tar slutt.

Da kan ukrainerne bli uten operative kampfly i en svært sårbar fase. Derfor er det viktig med et luftforsvarssystem med både kampfly og luftvern.

Ukraina er et stort land, og det er ikke mulig å ha alle steder dekket av luftvern.

Solli bekrefter at glidebombene som Russland nå tar i bruk, kan treffe mål inntil 80 kilometer fra der de blir sluppet. Men det avhenger av farten og høyden som bombeflyet har.

– Det viktigste for ukrainerne er nok at de kan true og fortrenge de russiske kampflyene som leverer glidebomber og andre langtrekkende våpen dersom de får F-16 med moderne missiler, sier Solli.

Han mener at det ukrainske flyvåpenet vil bli mer effektivt i luftforsvarsrollen mot alle typer våpen dersom de også får vestlige jagerfly.