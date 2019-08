Mens Norge så langt har sagt nei til å hente hjem de norske IS-kvinnene og barna deres, har Russland hentet hjem en stor gruppe.

NRK møter Zalina i Groznyj, hovedstaden i den russiske delrepublikken Tsjetsjenia.

Hun er 38 år gammel og mor til fem barn i alderen to til 17 år, det yngste barnet ble født mens hun fremdeles var i Syria.

– Svært tung dom

Zalina ble hentet ut fra det krigsherjede landet for halvannet år siden, sammen med et femtitalls andre kvinner og barn, alle russiske statsborgere.

VOND FREMTID: Zalina synes det er bittert å vite at hun må sitte seks år i fengsel, men er likevel gald for å ha kommet tilbake fra Syria.Nå bor hun i Groznyj med sine fem barn.

Da hadde hun vært nærmere fire år hos IS i Syria.

Hun ble dømt til seks år i fengsel, men har fått soningen utsatt til det minste barnet fyller 14 år.

– Naturligvis er jeg takknemlig for at russiske myndigheter hentet oss hjem, men det er svært tungt å ha dommen hengende over meg, sier Zalina til NRK.

Hun forteller at hun ofte blir kontrollert, og at hun hele tiden er redd for å få nye anklager rettet mot seg.

Mer enn 3000 russere i Syria

Russland er et av landene som har hentet hjem flest kvinner og barn som har vært hos terrororganisasjonen IS.

Hittil har 169 kvinner og barn kommet tilbake.

Det er den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov som har stått i spissen for arbeidet med å få russiske borgere hjem.

MER ENN 3000: Hver dag kommer pårørende til den statlige menneskerettsorganisasjonen i Groznyj for å be myndighetene om hjelp til å få deres familiemedlemmer hjem fra Syria. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Men på kontoret til Den statlige menneskerettsorganisasjonen i Groznyj, kommer slektninger av dem som fortsatt er i Syria, for å be om at deres familiemedlemmer også blir sendt hjem.

– Hittil har vi fått mer enn 3000 henvendelser, men vi regner med at det er langt flere russiske borgere som sitter i flyktningeleire i Syria, sier Janet Eresjebova, som leder kontoret i den tsjetsjenske hovedstaden.

– Flere blir radikalisert etter hvert som tiden går

Det praktiske arbeidet å samle inn informasjon om de russiske statsborgerne i Syria gjøres av den statlige tsjetsjenske menneskerettsorganisasjonen.

OPPFORDRING: – Alle land som har kvinner i Syria bør hente hjem dem som innrømmer sine feil og som er villige til å ta straffen for det, sier den statlige tsjetsjenske menneskerettslederen Heda Saratova til NRK. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Den følger også opp kvinnene etter at de kommer tilbake.

Lederen for organisasjonen er Heda Saratova. Hun står i daglig i kontakt med mange av de russiske kvinnene i flyktningeleirene i Syria.

– De fleste av dem er veldig fortvilte, de ber på sine knær om hjelp til å komme ut av de fryktelige forholdene i leirene og tilbake til Russland. Men etter hvert som tiden går, blir en del av dem mer og mer radikalisert. Disse kan det være farlig å hente hjem, sier Saratova.

Men hun mener at de kvinnene som innrømmer sine feil og som er villige til å ta straffen for det, bør hentes tilbake.

– Det gjelder både for Russland og alle andre land som har sine borgere i Syria, understreker hun.

– Ble fristet av IS

I 2014 fulgte Zalina med på videoer som IS la ut om seg selv på nettet.

– Jeg lilkte det jeg fikk vite om at organisasjonen opprettet et islamsk kalifat og at det ble styrt etter sharia-lovene, sier kvinnen.

Med løfte om å få penger, klær og billetter, bestemte hun seg for å reise over til Syria med fire barn.

Hun havnet i en liten by i nærheten av Raqqa sammen med en annen familie.

Etter en tid giftet Zalina seg med en IS-kriger fra Albania.

ANONYM: Zalina (38) vil ikke vise ansiktet sitt i intervjuet med NRK i den tsjetsjenske hovedstaden Groznyj. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Til å begynne med ble byen hun bodde i sjelden bombet, men etter hvert ble det verre.

I 2015 begynte hun og mannen å tenke på å flykte fra Syria.

– Vi forsto at IS ikke var det vi hadde trodd. Vi så filmene der de skrøt av alle de torturerte og drepte. De som forsøkte å flykte fra IS, ble skutt eller satt i fengsel. Bombingen ble stadig verre, og av hensyn til barna bestemte vi oss for å gjøre et forsøk på å rømme, forteller Zalina.

Fødte sønn i fangenskap

Mannen hennes kom i kontakt med kurdiske styrker, og familien klarte å komme seg over til dem.

Der ble de satt i hvert sitt fengsel. Zalina var høygravid, og fødte en sønn mens hun var i fangenskap.

DRIVKRAFT: Det er den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov som har ledet arbeidet med å få russere tilbake etter å ha vært hos terrororganisasjonen IS i Syria. Her sammen med president Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin / AP

Etter noen måneder ble hun overført til et annet fengsel, der hun til sin overraskelse møtte andre russiske mødre med barn.

For om lag halvannet år siden ble denne gruppen på mer enn 50 personer overlevert til syriske regjeringsstyrker og russiske militære, og fraktet med fly til Groznyj i Tsjetsjenia.

Deltar i undervisning

Zalina bor nå i Groznyj der hun deltar i et undervisningsopplegg på regionens skoler.

Hun forteller unge jenter om hvordan hun ble overtalt til å reise over til IS i Syria.

INTERESSERTE ELEVER: Zalina reiser rundt på skoler og forteller om sin dyrekjøpte erfaring.

Og om hvordan virkeligheten ble ganske annerledes enn det hun hadde blitt lovet.

– Jeg ble lurt, IS sto ikke for islams sanne verdier, de stor for terror, tortur og drap, er budskapet 38-åringen kommer med til skoleungdommene.

De russiske kvinnene som har vært hos IS har fått dommer fra fem til åtte år.

Unntaket er de som kommer fra Tsjetsjenia, de slipper all straff.

Zalina kommer opprinnelig fra Dagestan, en annen region i Kaukasus, derfor er hun dømt til seks år i fengsel.

– Dette synes jeg er urettferdig, det bør være likt for alle, mener hun.

Den 38-årige moren understreker at ingen av kvinnene som har kommet tilbake til Russland har gjort noe galt, og mener at alle fortjener å få en ny sjanse i samfunnet.