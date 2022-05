Polens statsminister: Norge bør dele oljeinntektene

Opposisjonsavisene reagerer på statsministerens uttalelser. «Nå har han gått til angrep på nok et land», skriver en polsk avis. En annen skriver at «nå har statsministeren angrepet et land vi alltid har levd i fordragelighet med».

Burde dele på overskuddet

– Norges overskudd, utover gjennomsnittet de siste årene på olje og gasseksport vil overstige hundre milliarder euro. Dette er indirekte profittering på krigen Putin startet. Dette er urettferdig og de burde dele med seg, sa statsminister Mateusz Morawieck lørdag.

Uttalelsene kom på en nasjonal ungdomskongress der han var til stede.

Statsministeren oppfordret polsk ungdom til å «skrive til vennene sine i Norge» om dette.

– Vi er alle indignert på Russland, og det med rette. Mine damer og herrer, unge venner, noe er galt. Skriv til dine unge venner i Norge. De burde dele dette gigantiske overskuddet, sa Morawieck til forsamlingen.

Han understreket at Norge ikke på noen måte var skyld i krigen.

– Men landet profitterer indirekte på det som skjer, gjennom krigen som er startet av Putin, sa statsministeren. Det er urettferdig.

Få oppmerksomhet vekk fra egne problemer

Jørn Holm Hansen er seniorforsker ved NIBR, Oslo Met. Han kjenner Polen godt. Han sier det det ligger i denne polske regjeringens «genetiske kode å gå til verbalt angrep på andre land».

– I dette tilfelle kan jeg tenke meg at det er en lynavleder for de økende problemene denne flyktningkrisen har skapt, sier Hansen.

Det er nå opp mot to millioner ukrainske flyktninger i Polen.

Jørn Holm Hansen, seniorforsker ved NIBR, Oslo Met. Foto: Benjamin A. Ward/ NIBR, HiOA

– Dette har noen kostnader. Husleieprisene har for eksempel økt kraftig i de polske byene. 20 prosent av innbyggerne i Warszawa er nå ukrainske flyktninger. Grupper til høyre for regjeringspartiet har begynt å spille på fremmedfrykt, og stiller spørsmål om det er riktig å prioritere ukrainere framfor landets egne fattige, sier Holm Hansen.

Han tror Morawieck tenker på landene innenfor EU og EØS når han sier at Norge bør dele på det enorme overskuddet, ikke bare på eget land.

– De som har mest behov for å finansiere flyktningstrømmen, bør få mest hjelp.

Gjennomtenkt uttalelse

– Statsministeren er en profesjonell politiker. Han er en person som ikke kommer med slike uttalelser uten å ha tenkt det ut på forhånd. De er beregnet på det interne publikumet. Regimet opererer på den måten. Det peker på at store problemer skyldes noen andre land. Og at løsningen må komme fra andre europeiske land, sier Holm Hansen.