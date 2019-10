Pågrepet av PST – dømt til fire års fengsel i Polen

Den nå 27 år gamle mannen var bosatt i Norge fra 2008 til 2014.

NRK har tidligere omtalt at han skal ha sagt til sin mor at han ønsket å leve i et muslimsk land.

I mars 2014 reiste han til Syria. Da mannen kom tilbake, ble han terrorsiktet av PST og senere utvist fra Norge.

I en domstol i Łódź i Polen er han nå dømt til fire års fengsel.

– Retten fant mannen skyldig i å ha deltatt i en væpnet gruppe med mål om å utføre terrorhandlinger. For dette dømmes han til fire års fengsel for brudd på polsk straffelov, skriver talsmann Pawel Sydor ved domstolen i Łódź til NRK.

Retten fant det bevist at mannen deltok i terrororganisasjonen i Syria i perioden fra 23. mai 2014 til slutten av januar 2015.

Dommen falt tirsdag 24. september etter at det ble gjennomført rettsforhandlinger tidligere i år.

Ifølge polske medier er dommen for deltakelse i en terrororganisasjon i Syria den første av sitt slag i Polen.

– Det er første gang vi har avgjørelse i en sak av denne typen. Vi er derfor fornøyd med dommen, uttalte aktor Sebastian Faliszewski til polsk tv etter at dommen hadde falt.

Utvist fra Norge – av hensyn til norske offentlige sikkerhetshensyn

Den nå 27 år gamle mannen landet på Gardermoen den 17. april 2015, og ble med én gang pågrepet av PST.

Mannen kom da tilbake fra Syria der han hadde oppholdt seg siden mai 2014, kommer det fram i en dom fra Oslo tingrett der et utvisningsvedtak av mannen stadfestes.

Han ble utvist fra Norge til Polen med bakgrunn i en siktelse for deltakelse i en terrororganisasjon i Syria. Norske myndigheter mente at mannen kunne utgjøre en fare for terror på norsk jord etter at han hadde returnert fra Syria.

Ifølge tingrettens dom, som fastholdt utvisningen av mannen, hadde han med seg både finlandshette, sovepose, taktisk klokke, koffeintabletter, hodelykt, taktisk sekk og en vest for å bære våpen skjult på kroppen da han ble pågrepet på Gardermoen.

Spor i mannens mobiltelefon, og i bilder og videoer funnet på hans datautstyr tydet på at han hadde oppholdt seg i byen Dar Ta izzah, litt vest for Aleppo i Syria.

PST og norske utlendingsmyndigheter argumenterte med at mannen hadde deltatt i konflikten i Syria, hadde ekstremistiske holdninger og hadde hatt kontakt med kjente islamistmiljøer i Norge.

Som grunnlag for dette ble det vist til bevis for at han hadde hatt kontakt med flere fra grupperingen Profetens Ummah.

Det ble også funnet flere bilder og videoer på mobiler og datautstyr, som han hadde med seg tilbake fra Syria som viste befatning med våpen og ei konkret væpnet gruppe i Syria.

Utvisningen ble anket, men også lagmannsretten mente mannen kunne utgjøre en fare om han fikk bli i Norge.

– Lagmannsretten finner etter en samlet vurdering av bevisene i saken at det i tilstrekkelig grad er sannsynliggjort at A er radikalisert og støtter ekstrem islamisme, og at han aksepterer, har kapasitet til og er villig til å bruke vold for å fremme sitt religiøse og ideologiske budskap, skrev Borgarting lagmannsrett da de forkastet anken.

Lagmannsretten mente det forelå en tilstrekkelig alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn.

– Konkret er det fare for at han kan begå, bidra til eller medvirke til terrorhandlinger i Norge, skrev de i sin dom.

Har tidligere sagt han ville lære mer om religionen

Den nå dømte mannen har hele veien nektet for at han har deltatt i terror.

Da han ble pågrepet og utvist fra Norge til Polen kjempet han mot vedtaket.

Advokat John Christian Elden førte saken for mannen, og var åpent kritisk mot den raske prosessen der mannen var sendt til Polen allerede før en eventuell rettsbehandling av saken hadde kunnet skje.

– Her var Justisdepartementet svært handlekraftige og hadde mannen på flyet før blekket i vedtaket var tørt. Siden slike vedtak ikke kan påklages, men må bringes inn for retten, har klienten bedt om dette, sa Elden den gangen.

Mens mannen var på vei ut av Norge ble han satt på utlendingsinternatet på Trandum like ved Gardermoen.

Der ble han intervjuet av VG, og fortalte at han reiste til Syria med ønske om å lære mer om religionen og kulturen.

– Jeg dro til Syria for å tilegne meg muslimsk lære, sa mannen til VG.

Ifølge rettsdokumentene som NRK har sett konverterte mannen til islam i 2011. Han skal så ha reist fra Norge i 2014. Samme år giftet han seg etter muslimsk skikk i Polen med ei kvinne før han reiste til Syria.

Dommen på fire års fengsel i Polen kan ankes, og er derfor ennå ikke endelig.