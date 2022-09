Dmytro Orlov møter NRK i sentrum av Zaporizjzja, en by som tilvanlig har rundt 800.000 innbyggere og ligger sør-øst i Ukraina.

Til vanlig er han ordfører i Enerhodar, byen der de fleste som jobber på Europas største atomkraftverk bor.

Han prøvde å holde det gående som ordfører også etter at de russiske styrken tok kontroll over hjembyen i begynnelsen av mars. Til slutt måtte han gi opp, og prøver nå hjelpe sine bysbarn så godt som han kan fra sitt eksil i fylkeshovedstaden Zaporizjzja.

– Et lite positivt tegn i dag er det at det ser ut til at vi har klart å få tilbake vann og strøm til to av bydelene i Enerhodar sier Orlov.

Dmytro Orlov er ordfører i Enerhodar, byen der Europas største atomkraftverk ligger. Foto: Lokman Ghorbani/NRK

Besøket fra IAEA har ikke roet situasjonen

Men ellers er det lite positivt å melde om det som skjer i og rundt Europas største atomkraftverk, en uke etter at en delegasjon fra Det internasjonale atomenergibyrået IAEA fikk besøke anlegget.

– Skytingen har ikke stoppet opp. I dag ble bygningen som huser byadministrasjonen igjen truffet. Det var også skader på infrakstruktern i byen.

En delegasjon fra IAEA under ledelse av Rafael Grossi besøkte atomkraftverket i Zaporizjzja 1. september. Foto: IAEA / Reuters

– Man hørte skyting og smell i hele byen, så skytingen fortsetter natt og dag. Det skaper selvfølgelig frykt hos befolkningen sier ordføreren til NRK.

Det var store forventninger til besøket. I forrige ikke fikk endelig en delegasjon fra Det internasjonale atomenergibyrået IAEA besøke atomkraftverket. De slo fast at sikkerheten er svært dårlig på grunn av kamper i området.

NRKs Morten Jentoft sammen med Dmytro Orlov, i Zaporizjzjia, Ukraina Foto: Lokman Ghorbani

Men ordfører Dmytro Orlov ser så langt få konkrete forbedringer

etter det høyt profilerte besøket.

– Etter besøket til IAEA har skytingen fortsatt. Folk er redde og det er mange som nå prøver å komme seg bort fra byen.

Det er vanskelig å leve uten lys og uten vann, og samtidig vite at hvert øyeblikk så kan huset ditt bli truffet. Det er umulig å godta å leve på den måten.

Han forteller at inne på selve atomkraftverket jobber de ukrainske arbeiderne under et voldsomt press, der de hele tiden må forholde seg til trusselen om at kampene i området kan føre til driftsproblemer, og igjen radioaktive utslipp.

Russiske styrker ha kontrollert Enerhodar og atomkraftverket i Zaporizjzja siden mars. Foto: AP

To observatører fra det IAEA er nå til stede på permanent basis, men så langt har det ikke vært mulig å gjennomføre det som Dmytro Orlov og blant annet FN har krevd:

En demilitarisert sone på og rundt atomkraftverket der de russiske styrkene trekker seg tilbake.

Farlig evakuering

– Det er mulig for innbyggerne i Enerhodar å komme seg ut av byen og hit til ukrainsk-kontrollert område sier Dmytro Orlov.

Men de russiske okkupantene nekter å gi sikkerhetsgarantier elter såkalte grønne korridorer når en bilkollene setter seg i bevegelse.

– Vi har derfor sett eksempler på at folk er blitt skadet mens de forsøker å komme seg ut og vi har til og med, dessverre, hatt folk som har blitt drept.

– Men det verste er at de russiske okkupantene bruker atomkraftverket som et slags fort til å angripe ukrainsk kontrollert områder sier Orlov.

Fredag gjør han seg klar til å ta imot nye gruppe av flyktninger fra hjembyen, som akkurat nå er et av de farligste områdene i den blodige krigen i Ukraina.