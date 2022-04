Ordfører i Mariupol: Over 10.000 sivile er drept

Ordføreren i Mariupol frykter at dødstallet kan stige til over 20.000 i den ukrainske havnebyen.

Etter uker med angrep fra russiske styrker er gatene «teppelagt med lik», forteller ordfører Vadym Bojtsjenko i et telefonintervju med Associated Press mandag.

Han hevder også at russiske styrker har med kremasjonsutstyr i lastebiler, der døde blir brent, og at noen av likene blir fraktet til et kjøpesenter hvor de blir oppbevart i kjølerom, skriver The Guardian.

En sivil gravplass som tilhører en person som er drept under krigen i Ukraina, plassert i nærheten av leiligheter i Mariupol. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Ifølge Bojtsjenko skal det fortsatt være 120.000 sivile igjen i byen.

Ber om mer hjelp

I sin ferskeste tale understreket president Volodymyr Zelenskyj at det er viktig for Ukraina å få nye våpen raskt. Ifølge presidenten har ikke landet nok våpen til å befri Mariupol.

– Om vi har jetfly og nok pansrede kjøretøy, det nødvendige artilleriet, så vil vi være i stand til å gjøre det, sa Zelenskyj om mulighetene for å redde byen i en videotale.

– Jeg er sikker på at vi vil få nesten alt vi trenger. Men ikke bare tid går tapt. Ukrainske liv går tapt, liv som ikke lenger kan fås tilbake. Dette er også ansvaret til dem som fortsatt beholder våpnene Ukraina trenger i sitt arsenal, sa han videre.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Ikke bekreftet bruk av kjemiske våpen

Mandag kveld tvitrer den ukrainske parlamentarikeren Ivanna Kympusj, at en russisk drone skal ha sluppet ukjent stoff over Mariupol.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i sin tale natt til tirsdag at han var bekymret for at russiske styrker kunne bruke kjemiske våpen i Ukraina, og at de tar dette svært alvorlig.

Zelenskyj bekreftet ikke at kjemiske våpen var blitt brukt.

Rådgiveren for borgermesteren i Mariupol, Petro Andryushchenko, postet på Telegram rett før Zelenskyjs tale at opplysningene om et kjemisk angrep ikke er bekreftet, skriver CNN.

En prorussisk stridsvogn kjører langs ei gate i krigsherjede Mariupol. Foto: STRINGER / Reuters

Utenriksministeren i Storbritannia, Liz Truss, tvitret at russiske styrker kan ha brukt kjemisk våpen mot innbyggerne i Mariupol.

– Vi jobber med å få verifisert detaljene. Enhver bruk av slike våpen vil være en urimelig eskalering i denne krigen, og vi vil holde Putin og hans regime ansvarlig, tvitrer hun.

Azov-regimentet meldte også at russiske styrker brukte kjemiske våpen «med ukjent innhold» som ble sluppet ned over den sørøstlige delen av Mariupol mandag.

Azov-regimentet var en ultranasjonalistisk milits som nå er en integrert del av den ukrainske nasjonalgarden og har Mariupol som base.

Leder Andriy Biletsky sa at tre personer hadde klare tegn på kjemisk forgiftning, men ikke katastrofale konsekvenser, ifølge nettavisen Kyiv Independent.