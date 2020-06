Nytt koronautbrudd i Kina – butikker stanser salg av norsk laks

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi får rapporter om kanselleringer av ordre av fersk laks til markedet som følge av tiltakene for testing av matvarer som nå er satt i verk, sier fiskeriutsending i Norsk Sjømatråd i Kina, Victoria Braathen, til NRK.

Norsk laks er et svært populært produkt i Kina, men glimrer med sitt fravær i hyllene på flere butikker NRK har vært innom mandag. Flere av de store supermarkedkjedene har stanset salg av importert laks, skriver Global Times.

– Det er ikke en eneste kunde som vil komme til restauranten vår nå, rett etter at laksen er utpekt som syndebukk. Vi stenger og vet ikke når vi åpner igjen, sier den daglige lederen på restauranten Haile'er i Beijing til NRK.

Restauranten spesialiserer seg på retter basert på norsk laks. De blir nå hardt rammet.

– Mange kunder ringer og spør hvor laksen vår kommer fra, og om vi har oppdaget noen problemer. Det er en panikk rundt laks nå, sier hun.

Ifølge kinesiske myndigheter har koronaviruset kommet fra Europa, men det er uvisst hvordan.

Xinfadi markedet i Beijing er byens største ferskvaremarked. Det er nå stengt etter at det ble oppdaget koronavirus på et skjærebrett. Foto: TINGSHU WANG

Tester matvarer

Det kan være en smittet person som har besøkt markedet. Utbredt testing av matvarer skal gi svar på om det kan ha kommet fra fisk eller annen ferskvare.

– Gjennom testing ble det oppdaget at viruset kom fra Europa. Den foreløpige vurderingen er at det er relatert til import. Det er imidlertid uklart hvor viruset kommer fra. Det kan være forurenset sjømat eller kjøtt, eller komme fra folk som har vært på markedet, sier Yang Peng, medlem av Beijing CDC New Coronary Pneumonia Outbreak Prevention and Control Expert Group, i et intervju med CCTV News.

NRK kontaktet en lakseleverandør på Jingshen-markedet, som også er blitt stengt. Han ønsker ikke å stå frem med navn, men forteller at både folk og utstyr er blitt testet for viruset, uten at det er funnet der. Markedet forblir likevel stengt.

Politi utenfor det stengte Xinfadi markedet i Beijing. Foto: GREG BAKER

Isolerer beboere

Det nye smitteutbruddet i Beijing ble oppdaget da en person med symptomer oppsøkte sykehus torsdag sist uke. Fredag dukket det opp to nye personer med smitte. Det ble slått alarm om markedet da det viste seg at alle disse hadde vært der.

I løpet av de siste fire dagene har 79 personer fått påvist smitte, etter at rundt 80000 er blitt testet for viruset.

Flere boligkomplekser sør i Beijing er nå avstengt, og mat blir fraktet inn til beboerne, som må regne med å være isolert en periode.