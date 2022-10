Ny type dronekrig i Ukraina

Det er en kamp mellom to sivile droner vi ser i videoen. Det skal være Mavic-droner. Disse dronene brukes av både ukrainerne og russerne til å finne mål på bakken.

Til nå har det ikke vært kjent at de også brukes til å angripe andre droner.

I SIKTE: Operatøren av en ukrainsk drone har oppdaget en russisk drone og gjør seg klar til å angripe den. Foto: Prytula/UKRMoD/Twitter

I videoen nærmer angriperen seg i den andre dronens blindsone. Den legger seg over og dykker ned. De to dronene kommer i kontakt.

Vi kan se rotordeler som kastes til side. Den angrepne dronen ser ut til å være i ubalanse og forsvinner fra bildet. Angriperen virker å ha overlevd sammenstøtet.

Den ukrainske politikeren og journalisten Serhiy Prytula melder på Twitter at «nedskytningen» skjedde i Donetsk fylke.

SER FRAMTIDEN: Jarle Mossing ved Hærens våpenskole mener krigen i Ukraina vil føre til en stor endring i hvordan militære organisasjoner bruker droner. Foto: Forsvaret

Også militære

– Det finnes nå droner med dette som spesialoppgave, forteller dronespesialist Jarle Mossing ved Hærens våpenskole.

Denne typen droner er demonstrert en rekke ganger, men skal ikke ha vært tatt i bruk i Ukraina.

– Det er droner som ødelegger den andre dronen med eksplosiver. Da ødelegges begge to. Det er også droner som har en gripe-mekanisme. Da kan angriperen brukes igjen, opplyser Mossing.

GAMMELT NYTT: Tanken om å bruke droner til å ødelegge eller fange andre droner har vært med oss en stund. Dette bildet av Interceptor MP200 er fra 2015. Foto: Francois Mori / Ap

Greier seg sjelden

Både russerne og ukrainerne skal bruke sivile droner til dette formålet. Forsvarsanalytikeren Samuel Bendett forteller på Twitter om en militær gruppe som opererer droner i den russiskokkuperte delen av det ukrainske fylket Donetsk.

De sier at det ikke foregår formell trening i «dronejakt» på grunn av mangelen på droner. De har så få at de ikke kan ødelegge noen med vilje.

Når de likevel gjennomfører et slikt «jaktoppdrag» ender det ofte med at også angriperen ødelegges.

ØDELEGGER MÅLET: En ukrainsk droneoperatør har funnet en russisk panservogn. Artilleri får posisjonen og vognen blir tatt under ild. Foto: UKraina MoD

Viktige i kampen

Droner brukes mye i Ukraina. Fra de store angrepsdronene som ser ut som fly, til de minste små overvåkingsdroner.

Den vanligste dronen i Ukraina er skal være små Mavic kameradroner fra det kinesiske selskapet DJI.

NORSK OG VELDIG LITEN: Dronen Black Hornet er donert til Ukraina. Den er så liten at de kan brukes til å undersøke innsiden av hus. Foto: Alexander Nordby / NRK

De brukes til å finne ut hva fienden driver med og hvor de er. De er viktige verktøy i korrigeringen av artilleriild. Det vil si å observere hvor granatene lander og hvordan kanonene må justeres for å treffe målet.

Droner brukes av soldater til å undersøke terreng de skal bevege seg gjennom eller forsvare. De er også tatt i bruk som bærere av små granater som slippes mot fiendtlige mål.

BRUKES TIL MYE: Krigen i Ukraina har også blitt kalt dronekrigen på grunn av den utstrakte bruken. her har ukrainske soldater montert en granat på en sivil drone. Foto: JUAN BARRETO / AFP

Må stoppe dem

At du blir oppdaget av en droneoperatør i Ukraina, kan bety at du snart blir tatt under ild av artilleri.

– Å sørge for at slike droner ikke kan operere fritt i luftrommet over deg er blitt viktig, opplyser Mossing.

Han forteller at militære organisasjoner har sett hva som skjer i Ukraina, og at bruken av dedikerte «anti-drone-droner» vil øke mye i omfang.

– I fremtiden antar jeg at militære avdelinger har svermer av slike forsvarsdroner som angriper fiendtlige droner som kommer inn i deres ansvarsområde, sier Mossing.

VIKTIG VERKTØY: En ukrainsk soldat med en drone. Et stort antall slike droner er i bruk. For en soldat på bakken, er det som de har fått en flygende kikkert. Det kan gi et viktig overtak. Foto: Andrew Kravchenko / AP

Angriper selv

Det foregår nå mange studier av såkalte dronesvermer. Altså ansamlinger av droner som opererer sammen. Et droneforsvar over en militær avdeling vil sannsynligvis være en slik sverm.

– Disse kan ikke styres sekund fra sekund av mennesker. Det er for mange. De må til en viss grad være autonome. Altså at de styrer seg selv, opplyser Mossing.

Han tror det blir nødvendig at dronene kan angripe andre droner uten at de blir kommandert til det av mennesker.

– Det kan gjøres ved at dine droner sender ut en egen id-kode. Droner som ikke gjør dette, blir automatisk mål, sier Mossing.