Ny rapport: Øygruppe opptil tusen ganger mer radioaktiv enn Tsjernobyl

Fra 1946 til 1958 gjennomførte USA 67 prøvesprengninger av kjernefysiske våpen på flere av Marshall-øyene, en isolert øygruppe i Stillehavet, skriver CNN.

Denne uken la en gruppe forskere fra Columbia-universitetet frem målinger som viser at den radioaktive strålingen fortsatt er svært høy på noen av øyene.

Forskerne har undersøkt jordprøver tatt på 11 øyer i den nordlige delen av Marshall-øyene.

Enkelte steder er strålingen fra 10 til 1000 ganger høyere enn ved de ødelagte atomkraftverkene i Tsjernobyl og Fukushima.

Ble tvangsflyttet

Totalt bor det rundt 75.000 mennesker på Marshall-øyene. Øygruppen er et eget land, men har inngått en avtale med USA som står for forsvarspolitikken.

De fleste av prøvesprengningene ble foretatt på Bikini- og Enewetak-atollene.

Bikini-atollen har vært ubebodd siden USA tvangsflyttet innbyggerne i forbindelse med prøvesprengningene.

På Enewetak-atollen bor det imidlertid flere hundre innbyggere og forskerne sier at «folk må advares mot all bruk» av Runit-øya i atollen.

Kart over ni øyer i de nordlige Marshalløyene. De svarte punktene viser hvor man har målt, mens fargene viser styrken av gammastråling. Foto: PNAS

Lekker ut i havet

USA brukte Runit-øya mellom 1977 og 1980 til å lagre radioaktivt avfall som var samlet inn fra andre øyer.

Avfallet ble lagt i et 115 meter stort bombekrater. Deretter ble det bygget et 45 centimeter tykt lokk over krateret for å forhindre radioaktive lekkasjer.

Selve krateret ble imidlertid ikke foret før det ble fylt med radioaktivt materiale.

Resultatet er at radioaktivt materiale nå lekker gjennom den porøse korallsteinen som øyene består av, og ut i havet.

Nå melder Det amerikanske energidepartementet at det er målt høye verdier av radioaktivitet i kjempemuslinger i havet ved Runit.

USA bygget i 1980 et 45 centimeter tykt betonglokk over et 115 stort krater der det var samlet inn radioaktivt avfall på Runit-øya. Foto: GIFF JOHNSON / AFP

1000 ganger Hiroshima-bomben

En av testene som ble gjennomført – Castle Bravo-testen 1. mars 1954 – var den kraftigste bomben USA noen gang sprengte.

På grunn av uforutsette kjernefysiske reaksjoner ble eksplosjonen to og en halv gang sterkere en man trodde på forhånd.

Eksplosjonen på 15 megatonn var rundt 1000 ganger kraftigere enn atombomben som ble sprengt over Hiroshima i 1945.

Resultatet av de enorme eksplosjonene er at flere undersøkelser har vist til store helseproblemer på øyene.

Blant annet viste den kjente rapporten Trøbbel i Paradis fra 1997 at innbyggerne på Marshall-øyene er langt mer utsatt for kreft enn mennesker som lever andre steder.

Blant annet har kvinner på Marshall-øynene 60 ganger større risiko for å dø av livmorhalskreft enn kvinner i USA.