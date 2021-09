NRK i beleiret provins: – Taliban drepte flere sivile

– Gå og hent de amerikanske våpnene, roper Taliban-kommandant Gul Agha til en av sine krigere.

Han vil vise oss alle de vestlige våpnene og kjøretøyene Taliban har sikret seg, fem uker etter at de inntok Kabul.

– Denne her med nattkikkert er min favoritt, sier den unge kommandanten og stryker fingrene over en modifisert utgave et amerikansk M16 automatgevær.

KOMMANDANT: Gul Agha leder en enhet med Taliban-krigere i Panjshir. Foto: Yama Wolasmal

– Vi har enorme lagre med vestlige våpen og hundrevis av kjøretøy som vi tok som krigsbytte. Men ingen får røre dem ennå. Vi skal sørge for at alt blir registrert og gjort rede for, før de blir delt ut til troppene våre, sier Gul Agha.

Vi er i hjertet av Panjshirdalen – det siste stedet som sto imot Talibans lynoffensiv gjennom landet i midten av august.

Da klarte bevegelsen å ta kontroll over hele Afghanistan i løpet av 11 dager. Den afghanske hæren og politistyrken, som vestlige land har brukt hundrevis av milliarder på å trene og bevæpne de siste 20 årene, smuldret opp under Talibans fremrykking.

Det eneste stedet som holdt stand lenge var Panjshir. Her bor for det meste folk fra den tadsjikiske minoriteten, som utgjør omtrent 20 prosent av befolkningen i Afghanistan. De som bor her har historisk stått imot Taliban.

Motstandsbevegelsen sjanseløs

Den fjellrike provinsen, som ligger et par timers kjøretur nord for Kabul, har aldri blir erobret av noen. Hverken russerne på 1980-tallet eller Taliban da de sist regjerte i Afghanistan, fra 1996 til 2001, klarte å ta provinsen.

Men denne gangen var motstandsbevegelsen i dalen sjanseløs. Taliban sendte inn en flom av krigere.

KRIGERNE: Taliban har sendt inn flere titalls tusen krigere for å slå ned opprøret i Panjshir. Nå har de kontroll over dalen. Foto: Yama Wolasmal

– Akkurat nå har vi krigere her fra 25–30 provinser. Alt mellom 500–1000 krigere fra hver provins, sier Gul Agha.

Kommandanten forklarer at Taliban ble nødt til å ta Panjshir med makt.

– Vi prøvde å få motstandsbevegelsen til å overgi seg. Vi prøvde å forhandle med dem. Men de stilte absurde krav. De ville beholde våpnene sine, og de krevde én tredel av posisjonene i en ny regjering.

Anklages for krigsforbrytelser

For å knuse opprøret har Taliban blant annet tatt ned mobilforbindelsen i dalen. Også når NRK er på besøk mangler vi dekning på samtlige mobiler. Vi må bruke satellittelefon for å kommunisere med redaksjonen i Oslo.

NYE HERSKERE: For første gang har Taliban klart å få kontroll over fjellrike Panjshir. Foto: Yama Wolasmal

Manglende kommunikasjonsmuligheter har gjort at det har vært nærmest umulig å få vite hva som faktisk skjedde i Panjshir under militæroffensiven. Spørsmålene er mange: Hvor mange er drept? Hvor mange er såret? Ble sivile henrettet? Hva skjedde med alle motstandssoldatene som overga seg?

Ifølge BBC og Human Rights Watch har Taliban begått krigsforbrytelser i Panjshir. Minst 20 sivile er drept. En mobilvideo som skal vise en mann i militæruniform bli ført bort av det som ser ut som Taliban-krigere, før han blir skutt gjentatte ganger, har spredd seg via sosiale medier.

– Som våre egne brødre

Vi konfronterer kommandant Gul Agha med anklagene om henrettelser og drap.

– Dette fordømmer vi på det sterkeste. Det stemmer ikke. Det er propaganda, sier han.

– Kritikerne deres sier at dere drepte soldater som kjempet mot dere?

– Det har vært krig her. De soldatene som gjorde motstand ble selvsagt drept. De mistet mange, og vi mistet mange. Men de som overga seg ble ikke drept.

– Hva gjorde dere med dem?

– De ble avvæpnet, før vi ga dem fritt leide og skyss til de provinsene de ville reise til. Vi har behandlet alle som overga seg humant. Alle som har overgitt seg har vi behandlet som våre egne brødre, sier Taliban-lederen.

Taliban-soldatene vi snakker med mener at de er utsatt for en svertekampanje fra sine fiender.

– Folk her har blitt fortalt at Taliban kommer til å drepe alle mennene og ta kvinnene med seg. Det utløste en panikk. Vi har behandlet alle humant. Bare reis rundt og snakk med dem som fortsatt er her, oppfordrer de.

Folketomt og forlatt

Vi forlater Taliban-posten foran guvernørboligen og kjører innover i dalen. Den ligger øde, nærmest folketom. Basar etter basar er forlatt. Nesten ingen av de 200.000 menneskene som bor her til vanlig, er igjen. De aller fleste har rømt til Kabul, enten fra kampene, eller i frykt for Taliban.

FORLATT: Store deler av Panjshirs befolkning på rundt 200.000 mennesker har flyktet. Bilder av dalens store sønn, Ahmad Shah Massoud, er revet ned av Taliban. Foto: Yama Wolasmal

Vi finner en lokal baker som holder åpent. Duften av nystekt afghansk brød fyller luften i det vi nærmer oss.

– Salam, hva kan jeg gjøre for dere, sier bakeren og smiler bredt.

– Vi er journalister og vil vite hvordan dere har hatt det her i Panjshir?

– Beklager, jeg har ingenting å si. Jeg er bare en baker som prøver å brødfø familien min. Jeg ønsker ikke å blande meg i slike ting, sier mannen og avviser oss høflig.

ANKLAGER OM DRAP: De unge mennene vi møter i Panjshir sier at Taliban har drept flere sivile i provinsen. Foto: Yama Wolasmal / NRK

Vi spør noen av de unge mennene som står utenfor og venter på brødene sine.

– Hvordan har Taliban behandlet dere?

– Da det var kamper her for noen uker siden var det ikke hyggelig. De plaget oss, men nå går det greit, sier en av dem før han begynner å flakke med blikket.

Bak oss kjører nemlig flere biler fullastet med tungt bevæpnede Taliban-krigere forbi i full fart. Vi hører det hvite Taliban-flagget som er festet i fronten av bilen blafre i vinden.

– Blir du redd når du ser dem?

– Nei, nei. Som sagt, de plager oss ikke nå lenger.

– Vi har fått høre at Taliban har drept folk her. Vet du noe om det?

– Ja, de har drept flere. Blant annet i Onaba- og Qabzan-områdene.

– Var ofrene militære eller sivile?

– Sivile, sier mannen.

– De har okkupert dalen vår

Vi går over på den andre siden av gaten til den eneste dagligvarebutikken som er åpen. Utenfor står tre lokale menn og skuler bort på en gruppe Taliban-krigere som har stilt seg utenfor bakeren for å kjøpe brød.

En av mennene sier at han var til stede under de intense kampene som raste i Panjshir, før Taliban inntok området.

OKKUPERT: – Vi føler oss ikke frie, sier Fahim – med Taliban-krigere bak seg. Foto: Yama Wolasmal / NRK

– Taliban hadde omringet hele provinsen og de rant inn fra alle kanter. Gutta våre kjempet tappert. De drepte mange av Talibans krigere, etter å ha lurt dem inn i feller. Men de hadde likevel ikke sjans. Taliban var overtallige, sier Fahim.

– Stoler du på Taliban?

– Absolutt ikke. Jeg ser på dem som terrorister som får støtte fra Pakistan. De har okkupert dalen vår, sier Fahim.

Vi står kun fem meter unna Taliban-soldatene som handler brød. Vi blir bekymret for at de har hørt oss.

– Er du ikke redd for å si sånne ting når Taliban står rett der borte?

– Nei, ikke i det hele tatt. Vi panjshirere er født frie, vi har kjempet for vår frihet og vi elsker friheten vår. Jeg kommer ikke til å la noen sette begrensninger på meg.

– Nå kontrollerer Taliban provinsen din. Hvilke forventninger har du til dem?

– Ingen. Jeg ser for meg en veldig mørk og dyster fremtid, sier Fahim.