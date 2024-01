Det er FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) som koordinerer innreise i samarbeid med Egypt og Israel.

Erik Fosse har tidligere jobbet på al Shifa-hospitalet i Gaza under flere kriger. Han forsøkte å komme inn i Gaza i oktober, men uten å få tillatelse da.

I 2009 skrev han og Mads Gilbert boken «Øyne i Gaza», en skildring av krigens redsler under den 22 dager lange militæroffensiven i 2008–2009. Da ble 1300 palestinere drept.

Men nå er over 23.000 palestinere drept Rundt 58.000 er såret og situasjonen er desperat på de få sykehusene som fremdeles fungerer.

Bare 15 av Gazas 36 sykehus er fungerer, noen av dem bare delvis, sier Verdens helseorganisasjon WHO i dag.

I den norske gruppen er også ortoped Geir Stray Andreassen, ortoped Thor-Erling Fosse Engemyr, operasjonssykepleier Hilde Vollan, operasjonssykepleier Kjersti Fiveland og anestesilege Mohammed Abou-Arab. I tillegg koordinerer Kristil Haraldstad, landansvarlig for Palestina, arbeidet fra Kairo.

Planen er at teamet skal være inne i 2 uker,og deretter erstattes av et annet team fra Norwac.

Forholdene har vært og er fortvilet og kaotisk i Gazas sykehus. Her sitter sårede i kø for å få behandling på al-Shifa-sykehuset i desember i fjor. Bare 15 av 36 sykehus er fungerer, noen av dem bare delvis, ifølge Verdens helseorganisasjon. Foto: AFP/WHO

Internasjonale team

De siste ukene har flere internasjonale helseteam fått jobbe inne i Gaza. Den britiske legen Nick Maynard som nylig ledet et medisinsk nødhjelpsteam, forteller om grufulle scener.

Maynard sa til CNN at det ikke det fantes bedøvelsesmiddel å gi til pasientene og at det er mangel på all slags medisinsk utstyr.

– Jeg har aldri sett noe lignende og hadde aldri i mitt liv trodd jeg noen gang skulle se en så forferdelig situasjon, sier kirurgen som har jobbet mye i Gaza de siste 15 årene på vegne av Medical Aid for Palestinians (MAP).

85 prosent av Gaza befolkning på 2.3 millioner er fordrevet og mange har søkt tilflukt nettopp i sykehusene som de håper skal være trygge for israelsk angrep.

I tillegg er sult et stadig større problem ettersom Israel ikke slipper nok hjelpesendinger inn til befolkningen.

Å få inn nødhjelp til Gazastripen går sakte. Bare en brøkdel av mat, medisinsk utstyr og medisiner kommer inn. Prosedyrene for å undersøke alt innholdet fra israelsk side tar dessuten lang tid. Foto: Reuters

Norwac (Norwegian Aid Committee) er en humanitær hjelpeorganisasjon som har samarbeidet med både leger og sykehus i Gaza i mange år. Organisasjonen har bidratt med medisinsk utstyr og kurs for palestinske helsearbeidere i 40 år og sender også helseteam til Libanon og Syria når krig og uro rammer.

Folk gir penger

Norwac får økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet.

Men de siste tre månedene har pengene strømmet inn fra både privatpersoner og bedrifter, som ønsker å hjelpe etter å ha sett nøden i Gaza. Norwac har fått tre 3,5 millioner kroner, penger de skal kjøpe medisinsk utstyr for.

Også Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Flyktninghjelpen har fått inn store pengegaver på konto.

Lege Erik Fosse med palestinske kolleger på Al Shifa sykehuset under krigen i 2009. Foto: AP

– Norwac har aldri drevet med innsamling tidligere, men etter 7. oktober har vi fått daglige henvendelser fra privatpersoner som ønsker å bidra direkte med midler, via bedrifter og kulturaktiviteter. Små og store bedrifter i hele landet har samlet inn penger til oss. Pågangen til kontoret vårt og til våre ansatte i Oslo har vært stor og vi setter stor pris på alle som kontakter oss. Givergleder er stor blant folk, sier Kristil Haraldstad i Norwac til NRK.

Folk har vært kreative. Noen har solgt pepperkaker for Gaza, andre har arrangert poesikvelder. Tatoveringssjapper har bidratt. I tillegg har skjønnhetssalonger donert penger og restauranter og kafeer har også gitt mye.

– Vi har fått bidrag fra forfattere. Kunstnere har holdt auksjoner til inntekt for Gaza. Klesbutikker har gitt overskuddet sitt og influensere har oppfordret til å gi penger til Norwac, sier Haraldstad.

Erik Fosse og anestesi sykepleier Dagfinn Bjøklid behandler en ung palestiner på al-Shifa sykehuset under krigen i 2009. Hvilket sykehus de skal jobbe på nå er foreløpig uklart. Foto: Reuters

Hver av helsearbeiderne kan ta med seg 100 kg i bagasje med utstyr og medisiner inn til Gaza.

Israel startet bombingen mot Gaza 7. oktober som gjengjeldelse for Hamas brutale angrep mot Israel, som kostet nesten 1200 mennesker livet i Israel. I tillegg sitter rundt 130 personer fremdeles som gisler inne i Gaza.