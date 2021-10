Nord-Korea mener de skal bli uovervinnelig

Mandag var Kim Jong-un æresgjesten og hovedtaler på en våpenmesse i den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang. Kim beskyldte USA for å være grunnen til ustabiliteten på den koreanske halvøya.

– Det viktigste målet vårt nå er å bygge opp et forsvar som ingen våger å utfordre, sa Kim.

TROR IKKE PÅ BIDEN: Kim Jong-un mener USA snakker usant om landets militære ambisjoner. Foto: Kcna / Reuters

Den amerikanske presidenten Joe Biden har sagt at USA ikke er fienden til Nord-Korea.

– Jeg undrer meg om det er noen i noen land som tror på det, sa Kim.

– Ut fra det USA sier, så er det ingen grunn til å tro at de ikke har fiendtlige hensikter, la Kim til ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Samtidig har forholdet til naboen i sør blitt litt mindre anspent. Tidligere denne måneden ble den såkalte «Røde linjen» mellom de to landene gjenopprettet. Dette er en direkte kommunikasjonskanal som skal forhindre at de to landene havner i krig på grunn av misforståelser.

Kim poengterte også under talen at det nordkoreanske arsenalet ikke var rettet mot Sør-Korea.

ÆRESGJEST: Den nordkoreanske lederen Kim Jong-un besøkte våpenmessen i hovedstaden. Foto: Kcna / Reuters

Nye våpen

På messen ble det vist fram en rekke avanserte våpensystemer som det lutfattige og isolerte landet har utviklet.

En rakett avfyrt fra et tog har blitt gjenstand for mye oppmerksomhet i den siste tiden. I midten av forrige måned publiserte landet en video av den dramatiske oppskytningen. Ved å plassere KN-23 missiler på tog kan de bli holdt skjult og beskyttet inne i tunneler inntil kort tid før avfyring.

INGEN TOG BLE SKADET: Det ballistiske missilet skal ha en rekkevidde på 800 kilometer. Foto: KCNA

Nord-Korea har også vist fram noe som landet hevder er et såkalt hypersonisk våpen. Dette er missiler som beveger seg fortere enn fem ganger lydhastigheten.

I tillegg har landet nylig skutt opp noe som de hevder er et langtrekkende kryssermissil. Dette er våpen som flyr lavt i terrenget og som derfor er vanskelig å oppdage og stoppe.

Risikerer sultkatastrofe

Samtidig som Nord-Korea utvikler nye våpen har situasjonen for sivilbefolkningen i landet blitt mer alvorlig. Det melder FN ifølge Reuters.

– De mest sårbare i befolkningen risikerer sult etter at Nord-Korea ble ytterligere isolert under koronapandemien, skriver FN i en rapport som Reuters har fått tilgang til.

ALVORLIG SITUASJON: Kim Jong-un holder tale i forbindelse med at det på søndag var 76 år siden det statsbærende partiet i Nord-Korea ble dannet. Han advarte om at landet har store økonomiske utfordringer. Foto: Str / AFP

Under en markeringen av årsdagen for landets statsbærende parti på søndag innrømmet Kim at situasjonen i landet ikke bare var rosenrød.

– Dere må sørge for innbyggerne nå som de økonomiske forholdene er vanskelige, skal Kim ha sagt til de fremmøtte topplederne. Det melder KCNA.

Mye som er galt

Nord-Korea har i tillegg til den selvpålagte korona-isolasjonen slitt med langvarige sanksjoner fra det internasjonale samfunnet. Været har heller ikke vært på deres side. Den tunge nedbøren i høst har ført til store skader på avlingene og mange oversvømmelser.

Et mulig tegn på de alvorlige situasjonen var at den sedvanlige militærparaden for å feire statspartiet ikke ble avholdt i år.