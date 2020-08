Stig Traavik var Norges ambassadør til Indonesia fra 2012, før han ble tilbakekalt av Utenriksdepartementet (UD) i 2016. Grunnen var at Traavik ga 1,4 millioner kroner fra det norske bistandsbudsjettet til kulturprosjekter ledet av en kvinne han hadde et forhold til.

Nå har Traavik blitt ansatt som avdelingsdirektør i Norad, med ansvar for 3,5 milliarder bistandskroner.

Flere Norad-ansatte NRK har vært i kontakt med, reagerer på ansettelsen. De frykter blant annet at Norges integritet som bistandsgiver kan svekkes.

– I ansettelsesprosessen var det full åpenhet rundt Traaviks tidligere arbeidsforhold og historikk, og det ble nøye vurdert, skriver Norad-direktør Bård Vegar Solhjell i en e-post til NRK.

Ble kalt hjem

I 2017 avslørte VG at Traavik hadde inngått forhold med tre ulike kvinner i Indonesia mens han var ambassadør.

En av dem ledet en organisasjon som hadde fått norske bistandsmidler til en verdi av 1,4 millioner kroner.

De to andre var til stede på middager og offentlige tilstelninger arrangert og betalt av ambassaden.

Traavik ble hjemkalt til Norge i 2016 og måtte fratre sin tittel som ambassadør.

– En slik hjemkalling er en streng reaksjon og er i tråd med UDs syn på alvoret i saken, sa departementet til VG om hjemkallingen den gangen.

Traavik sier i dag at han er uenig i hvordan saken ble framstilt av mediene og at ingen offentlige midler ble misbrukt.

– Uheldig signal

Tina Søreide, professor ved NHH med spesialkompetanse innenfor korrupsjon, mener ansettelsen sender flere uheldige signaler.

– Kandidaten lot seg vikle inn i en pengeskandale mens han var på post i en annen høyt betrodd stilling. En slik relativt fersk skandale er tydeligvis ikke til hinder for å få en ny attraktiv stilling med mye ansvar, sier professoren, som mener det viser en avslappet holdning til risiko for misbruk av statens midler.

UHELDIG: Professor Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole (NHH) sier ansettelsen sender uheldige signaler. Foto: NHH

Søreide mener ansettelsen sier noe om forholdet mellom UD og Norad, og tror Norad-ansatte kan reagere på ansettelsen.

– Kandidaten har vist for dårlig dømmekraft til å kunne være ambassadør, men avdelingsdirektør i Norad kan han være. Hva sier dette om departementet sitt syn på lederstillinger i bistandsverdenen, spør hun, og stiller spørsmål ved om disse jobbene blir ansett som viktige nok av UD.

Søreide legger til at bistandssystemet er en viktig del av norsk utenrikspolitikk, og at man i stillingen som Traavik tiltrer er en høytstående representant for norske myndigheter.

– Får være grenser

Professoren er også kritisk til om etikk har blitt vektlagt høyt nok når ansettelsen ble gjort.

– Det er helt opplagt at Norad skal ha høye forventninger til etikk og moral, og at det burde kommet frem i en søknadsutlysning som dette.

Søreide refererer til at for eksempel Verdensbanken har eksplisitte kriterier for høy etikk og moral i både personlige og profesjonelle situasjoner hos kandidater til deres lederstillinger.

Hun sier ansettelsen av Traavik er et eksempel på at ledere som har vært involvert i skandaler, raskt får fornyet tillit.

– Et «kupp» for Norad

Som avdelingsdirektør i Norad skal Traavik forvalte bistandsmidler for minst 3,5 milliarder kroner. I tillegg kommer årlig tildelinger fra UD og Klima- og miljødepartementet (KLD). I 2020 var tildelingen fra KLD på cirka én milliard kroner.

Kilder som kjenner til miljøet i Norad og UD sier til NRK at Traavik anses som svært dyktig på sitt fagfelt. En kilde sier at flere mener Norad har «gjort et kupp» ved ansettelsen av ham.

I tillegg påpekes det at det er generelt strengere regler og mer kontroll ved utdeling av bistandsmidler i Norad enn ved ambassadene.

NRK har også vært i kontakt med flere ansatte i Norad som påpeker at stillingen er svært viktig og uttrykker overraskelse over at en leder med en slik historie får et så stort ansvar. Flere understreker at Norad stiller strenge krav om etterrettelighet hos sine samarbeidspartnere.

Tilbakekallelsen av Stig Traavik ble også dekket i engelskspråklige medier.

UD: Utenriksdepartementet i Oslo. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

– Full åpenhet

Leder for Norads fagforening Akademikerne, Odd Eirik Arnesen, sier de ikke har noe å utsette på ansettelsesprosessen.

– Vi har sittet inne i prosessen med egen representant. Vi har ikke noen kommentarer til det utover at det har skjedd på en riktig måte, sier han.

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell sier det var full åpenhet rundt Traaviks tidligere arbeidsforhold og historikk, og at dette ble nøye vurdert.

– Norad har omfattende og gode systemer for å forvalte bistandsmidler. Det har vi fordi det er viktig å forvalte offentlige midler forsvarlig, særlig når de skal brukes på kompliserte spørsmål i land det er vanskelig å arbeide i. Personlig egnethet er en viktig del av det, det har blitt vurdert i denne ansettelsen som andre, sier Solhjell.

GLEDER SEG: Norad-direktør Bård Vegar Solhjell sier det har vært full åpenhet rundt Traaviks historie og at han var den beste kandidaten til stillingen. Solhjell gleder seg til å få ham til Norad. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han sier Traavik var den beste kandidaten, med rett kompetanse innenfor klima, skog og energi.

– Jeg gleder meg til å få han til Norad, sier direktøren.

– Lært mye av mine feil

Stig Traavik er presentert innholdet i denne saken.

Han sier han ser frem til å gjøre en innsats i Norad, og at han er uenig i måten media fremstilte hvordan han mistet sin tittel som ambassadør på i 2017.

– Men det får jeg ikke gjort noe med. Ingen offentlige midler ble misbrukt, slik det blir insinuert i saken. Det var ikke en lett periode, men jeg har lært mye av mine feil. Nå vil jeg gi mitt beste til mine nye kollegaer, og gå inn i den nye jobben med ydmykhet og entusiasme, skriver han i en e-post til NRK.

UD: – Ingen kommentar

Også Utenriksdepartementet har blitt presentert kritikken fra Søreide.

De har takket nei til å kommentere saken, og begrunner det med at Traavik er ansatt i Norad.

Norad er en fagetat som ligger under UD.