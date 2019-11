Mer enn 1500 slott er til salgs i Frankrike

Med sine 14 soverom, eget kapell og 1500 mål tomt er Chateau de Robien i Frankrike et middels stort fransk slott.

1700-tallsslottet ligger i Bretagne, vest i Frankrike og har vært til salgs siden 2013, skriver Ouest France.

Da det ble lagt ut for salg ville eierne ha 4,2 millioner euro – vel 42 millioner kroner – for slottet.

I fjor ble prisen halvert til 2,1 millioner euro, men etter halvannet år er fortsatt ikke slottet solgt.

Krise i markedet

Chateau de Robien er langt fra det eneste objektet som er vanskelig å selge.

Totalt er over 1500 slott i Frankrike til salgs, viser en oversikt som Le Figaro har hentet inn fra franske eiendomsmeglere.

Eiendomsmeklere som formidler slott sier til Le Figaro at det er krise i markedet.

I Bretagne sier en eiendomsmegler at den manglende etterspørselen skyldes «at verden endrer seg og er blitt langt mer urban».

Château du Bouilh utenfor Bordeaux er til salgs for 7.420.000 euro. Foto: Proprietes Le Figaro

Rundt 75 millioner kroner

Noen hundre kilometer Chateau de Robien ligger Château du Bouilh.

Slottet ble bygget for å huse Ludvig den sekstende før han ble halshugget under den franske revolusjonen, skriver Daily Mail.

Familien Feuilhade de Chauvin har eid slottet siden 1864, men har ikke lenger råd til å vedlikeholde det.

Med sine 30 rom har slottet en pris på rundt 75 millioner norske kroner, men er så langt usolgt.

Dette slottet i Nievre er lagt ut til salg med en utropspris på 210.000 euro. Foto: Proprietes le Figaro

Slott på billigsalg

Samtidig er det en rekke langt billigere slott på markedet.

På nettstedet Proprietes le Figaro er det en rekke slott til en pris på under 500.000 euro - eller rundt fem millioner norske kroner.

Felles for dem alle er at vedlikehold og drift av slottene skremmer mulige kjøpere, samtidig som det ikke lenger fremstår som like attraktivt å bo på landet i Frankrike.