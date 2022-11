Kraftige protester mot Covid-nedstenging i Kina

Kinas «dynamiske nulltoleranse» mot Covid-19 gjør at få innbyggere har måttet bøte med livet på grunn av koronaviruset.

De mange nedstengingene tærer likevel på tålmodigheten og økonomien, og mange mener at politikken er blitt en fare for både liv og helse.

Fredag kveld skal det ha kokt over for folk i Urumqi vest i Kina. Folk tok til gatene og krevde slutt på nedstengingene.

Videoer viser innbyggere som har samlet seg på en offentlig plass, knytter nevene i lufta og synger deler av nasjonalsangen med ordene «reis dere, dere som nekter å være slaver».

Opptakene er delt av Reuters, og nyhetsbyrået har klart å verifisere stedet. Verken nyhetsbyrået eller NRK kan tidfeste videoene, men de sammenfaller med flere rapporter om hendelsen.

Folk tok til gatene i protest mot de strenge koronatiltakene i Urumqi i Xinjiang, vest i Kina. Foto: Video Obtained by Reuters / Reuters

Glohet diskusjon

Det var en brann i en nedstengt boligblokk torsdag som kastet glør på den glohete diskusjonen i sosiale medier. Den handler om den strenge koronapolitikken virkelig er til landets beste.

Ti personer døde i brannen i Urumqi i Xinjiang, og mange gir nedstengingen skylda. Det har nemlig vist seg at det ofte er utfordrende, både å komme seg ut av et nedstengt område, og å få hjelp inn, når det oppstår en nødssituasjon.

Mange av Urumqis innbyggere bor i områder som har vært nedstengt i 100 dager. Dette er noe av det lengste folk i Kina har opplevd.

Offentlige tjenestefolk holdt en pressekonferanse lørdag og hevdet at koronatiltakene ikke hadde hindret folk i å redde seg ut, eller få hjelp inn.

Avisa Global Times (GT), som er ett av myndighetenes talerør, skriver at hendelsen skal etterforskes.

Den opphetede diskusjonen fortsatte likevel på sosiale medier.

Mange boligområder blir strengt bevoktet når tiltakene mot Covid-19 settes inn. Foto: NOEL CELIS / AFP

Sjeldent

Det er sjeldent at verden utenfor får bilder av demonstrasjoner i Kina, men også i Beijing skal det nå ha vært små protester mot nedstenging.

En video lagt ut på Twitter viser at folk sparker ned sperringer i det som skal være boligområdet Tiantongyuan. Dette stedet ligger en halv times kjøring vest for Beijings internasjonale lufthavn.

Protestene de siste dagene skal ha ført til at nedstengingen flere steder er blitt avsluttes tidligere enn planlagt.

Folk har tilkalt politiet når nabolagskomiteene, som utfører oppgaver på vegne av Kommunistpariet, har forsøkt å få folk til å gå i hjemmekarantene.

I flere tilfeller har politiet gitt lokale innbyggere medhold når de har argumentert med det er imot reglene å sette hele boligområder i karantene på grunn av et fåtall smittede eller nærkontakter i samme gate.

Global Times melder at kovidsituasjonen i Xinjiang nå er under kontroll, og at livet snart vil være tilbake til normalen.

Folk kledd i beskyttelsesdrakter ser på demonstrasjonene som skal ha vært i et stort boligområde i Beijing i helga Foto: Video Obtained by Reuters / Reuters

Fikk støtte

Kinas myndigheter prioriterer ro og stabilitet mer enn noe annet.

Kommunistpartiet fikk stor støtte i befolkningen da Covid, med oppsikstvekkende tøffe metoder, raskt ble nedkjempet i landet i 2020.

Innbyggerne gledet seg over svært få dødsfall sammenlignet med nær sagt alle andre land i verden, og at økonomien raskt kom seg på beina.

Etter at viruset senere kom tilbake via andre nasjoner har nulltoleransen mot Covid ført til stadig større utålmodighet i befolkningen.

Verdens helseorganisasjon har anbefalt Kina å revurdere sin koronapolitikk, men små forsøk på å åpne mer opp fører stadig til kraftige nedstenginger når tallet på smittetilfeller stiger.

Rekord i Kina

Konsekvensene av stadige nedstenginger er store for små og mellomstore bedrifter, men også for forretningssamarbeid over landegrensene.

Kinas økonomi har likevel vokst med 3,9 prosent det siste året, men målet var en vekst på 5,5 prosent.

Kinas myndigheter forsvarer tiltakene med at mange eldre har valgt å ikke vaksinere seg, og at helsesystemet ikke vil tåle en flom av Covid-pasienter.

Fredag registrerte landet 34,909 Covid-tilfeller. Dette er lave tall sammenlignet med verden utenfor, men det var likevel rekord for tredje gang i Kina.