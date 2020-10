Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter mange måneder med strenge restriksjoner, viser målinger at svært mange europeere nå er både demotiverte og likegyldige. Mens de fleste fulgte råd og regler de første månedene av pandemien, er holdningen i ferd med å endre seg, ifølge WHO-sjefen.

Hans Kluge, direktøren i WHO Europa, frykter at smitten kommer ut av kontroll om folk ikke får ny motivasjon for å kjempe mot koronaviruset. Foto: Alexander Astafyev / AFP

– «Fatigue» måles på ulike måter, og nivået varierer fra land til land. Men anslag viser at enkelte land opplever dette hos seksti prosent av befolkningen, sier Hans Kluge.

– Under slike omstendigheter er det naturlig å føle seg apatisk og demotivert. Det er naturlig å kjenne på trøtthet.

WHOs Europasjef sa dette på et digitalt møte med representanter for helsemyndighetene i europeiske land. Målet var å finne ut hvordan man skal motivere folk til å kjempe videre for å begrense smitte.

I Madrid er det denne uken innført begrensninger for hvem som kan reise inn og ut av byen. Man må ha et viktig ærend for å dra til hovedstaden. Foto: Sergio Perez / Reuters

Økende smitte i hele Europa

WHO svært bekymret for hva apatien blant folk gjør med spredningen av viruset. Smittetallene har de siste ukene økt over hele Europa. Mandag meldte Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) at alle de europeiske landene nå er på rødt smittenivå.

Frankrike, Spania og Italia er blant landene der smitten har økt voldsomt de siste ukene. Det er gjeninnført strenge restriksjoner for å bekjempe viruset.

Mandag ble alle barer i Paris stengt. I Madrid er det forbudt å samles i grupper på flere enn seks, butikkene har reduserte åpningstider og det er strenge regler for hvem som kan reise inn og ut av byen.

Tirsdag fikk italienerne beskjed om at de snart må bruke munnbind utendørs.

I Paris stenger alle barer fra tirsdag, som et ledd i å bremse spredningen av covid-19. Foto: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

For tre uker siden varslet WHO dårlig nytt for høsten.

– Det kommer til å bli verre. I oktober og november kommer vi til å ha flere dødsfall, skrev WHOs Europa-sjef Hans Kluge i en pressemelding 17. september.

– Lytt til folk

Bønnen fra WHO til myndighetene i alle de europeiske landene er at de må tenke annerledes for å greie å motivere folk til å fortsette kampen mot koronaviruset.

Kluge understreket at det er viktig snakke med folk, lytte, og å involvere dem for å sikre bred støtte for tiltakene. Han viste blant annet til at tyrkiske myndigheter har brukt spørreundersøkelser i sosiale medier for å forstå hvordan folk tenker og føler.

53 land ligger under WHO i Europa, Russland inkludert. Det er så langt registrert 241.000 koronadødsfall i regionen.

