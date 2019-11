Kina advarer Sverige før utdeling av ytringsfrihetspris

Den svenske kulturministeren Amanda Lind skal i dag dele ut svenske PEN sin Tucholskypris til den svensk-kinesiske forleggeren Gui Minhai. Han sitter fengslet i Kina uten rettssak.

Ifølge Sveriges Radio truer nå Kinas ambassadør til Sverige, Gui Congyou med at det vil få konsekvenser for Sverige om høytstående politikere og ledere deltar i seremonien.

– Svenskene skal ikke tro at de med god samvittighet kan skade følelsene til det kinesiske folket og skade Kinas interesser, sier Gui Congyou til Sveriges Radio.

Tucholskyprisen er et stipend på 150 000 kroner etablert av Svenske PEN. Prisen har siden 1985 blitt delt ut hvert år til en forfulgt eller truet forfatter, forlegger eller journalist.

Arrestert på ferie

Kinesiske Gui Minhai fikk svensk statsborgerskap da han bodde og studerte i Sverige på 90-tallet. For fire år siden forsvant Gui Minhai da han var på ferie i Thailand. Noen måneder senere ble det klart at han var blitt arrestert av kinesiske myndigheter som fraktet han til Kina og satt han i varetekt. Der anklager de han for en trafikkovertredelse som skal ha funnet sted i 2003. Siden har han sittet fengslet uten noen rettssak.

Gui Minhai sto frem på kinesisk TV for fire år siden. Der forklarte han at han hadde dårlig samvittighet for en 12 år gammel trafikkulykke. Men mange mener Gui Minhai ble bortført av kinesisk politi fordi myndighetene ikke liker bøkene han har skrevet. Foto: CCTV

I tiden før han ble arrestert jobbet Gui Minhai som forlegger av regimekritisk litteratur i Hongkong. Kinas ambassadør i Sverige hevder det Gui Minhai har skrevet er basert på løgn.

– Det han skrev er basert på løgner og ondsinnede angrep på Kina, det er grunnen til at vi sier at han sprer løgner, sier Gui Congyou til Sveriges Radio.

Ambassadøren vil ikke si konkret hvilke konsekvenser prisutdelingen vil få bortsett fra at en deltakelse av sverges regjeringen vil ramme forholdet mellom Kina og Sverige.

Kinas konflikt med Norge

Det er langt fra første gang kinesiske myndigheter reagerer kraftig når de er uenig i en prisutdeling. Tildelingen av Nobels fredspris til demokratiforkjemperen, dissidenten og forfatteren Liu Xiaobo i 2010 førte til krasse reaksjoner fra Kina.

Liu Xiaobo var aktiv i protestene på Den himmelske freds plass i 1989. I desember 2009 ble han dømt til elleve års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politisk manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina. Etter ni år i fengsel døde han av kreft i juli 2017, 61 år gammel.

Stolen sto tom da Nobelfredsprisen skulle tildeles den kinesiske demokratiforkjemperen Liu Xiaobo i 2010. Også den gangen reagerte kinesiske myndigheter kraftig på prisutdelingen. Foto: Heiko Junge

Kinesiske myndigheter lot verken Liu Xiaobo eller andre medlemmer av familien reise til Oslo for å motta nobelprisen. Kina nektet også lenge enhver politisk kontakt på høyt nivå med Norge. I tillegg til at de utsatt forhandlingene om en handelsavtale med Norge på ubestemt tid.

Det skulle ta seks år før Norge igjen fikk politisk kontakt med Kina. Daværende utenriksminister Børge Brende (H) forklarte i en pressemelding 19. desember 2010 at situasjonen hadde vært krevende.

– Normaliseringen av vårt forhold er et resultat av et langsiktig og møysommelig diplomatisk arbeid på mange nivåer for å gjenopprette tilliten mellom våre to land, sa Børge Brende.

Etter ni år i fengsel døde Liu Xiaobo av kreft i juli 2017, 61 år gammel.

Kritisk utenriksminister

Dagens trusler fra den kinesiske ambassadøren til Sverige har fått utenriksministeren i Sverige til å reagere.

Sveriges utenriksminister Ann Linde er kritisk til Kinas reaksjon på prisutdelingen til svensk-kinesiske Gui Minhai. Foto: JOHN MACDOUGALL

– Vi har svensk ytringsfrihet og svenske PEN har rett til fritt og uten innflytelse å dele ut prisen til den de måtte ønske. At en fremmed stat forteller et annet land hvordan regjeringen skal opptre er veldig alvorlig sier sverges utenriksminister Ann Linde til Sveriges Radio.

Når Tucholskyprisen deles ut i Stockholm i dag kommer det til å stå en tom stol på scenen hvor Gui Minhai skulle sittet. Stipendet på 150 000 kroner skal gå til kampanjen «Free Gui Minhai» som er drevet av Gui sin datter Angela Gui.