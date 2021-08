Jeg lærte et ordtak da jeg jobba i Forsvaret: «Ser det dumt ut, men fungerer, så er det ikke dumt.»

Med dette i mente lurer jeg fælt på hva som surrer i hodene til enkelte politikere i USA og mange amerikanere i dag.

For dette munnbindet skader da ingen? Eller?

I dag er munnbindet blitt selve symbolet på politisk ulikhet i USA.

Munnbind blir brent utafor delstatsbygninga i Boise, Idaho, 6. mars i år. Foto: Nathan Howard / AFP

Skilta på utsida av restaurantene fra i fjor har dukka opp på veggene igjen. «Vennligst bruk munnbind», står det.

Men det er lagt til ei ny setning: «Uansett om du er vaksinert eller ikke.»

Kravet om munnbind kom raskt etter at amerikanske myndigheter fortalte at delta-varianten spres lettere og er mer smittsom enn tidligere virusvarianter.

Sjøl med to sprøytestikk i armen kan man få like mange viruspartikler i kroppen, sa ekspertene.

President Joe Biden har tegna et nytt bilde av pandemien i USA.

– Vi er nå i en pandemi for de uvaksinerte, slo han nylig fast.

Mange liberale og flere prominente republikanere trygler nå: «Vaksiner deg!»

Men fortsatt svarer noen konservative: «Gjør opp din egen mening!»

De republikanske representantene Marjorie Taylor Greene og Matt Gaetz, begge tilhengere av tidligere president Donald Trump, gikk uten munnbind i protest mot kravet om å bruke munnbind i Kongressen. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Smitte på motorsykkeltreff

Kampen mellom dem som mener viruset må bekjempes med vaksinering og smitteverntiltak, og dem som mener trusselen er overdrevet og tiltakene for inngripende, kan følges på TV på kveldstid, som i en boksekamp.

I det venstre hjørnet skryter kommentator Don Lemon i CNN og Rachel Maddow i MSNBC hemningsløst av Anthony Fauci – USAs svar på Espen Rostrup Nakstad – og av myndighetenes covid-19-håndtering. Mens i det høyre hjørnet forbanner FOX-kommentatorene Sean Hannity og Laura Ingraham seg over «kommunismen som blir innført i landet», spesielt i «verstingbyen New York». Der må man snart være vaksinert for å kunne dra på konsert, teater eller restaurant.

Samtidig, i Sør-Dakota, ventes nå 700.000 bikere til verdens største motorsykkeltreff i den lille byen Sturgis. I fjor ble dette regna som et superspreder-arrangement. Mye tyder på at det samme kan skje i år også.

– Jeg kjører Harley Davidson, jeg kan dø når som helst i trafikken. Hvorfor skal jeg gidde å tenke på et simpelt virus som ikke er farligere enn influensa?

Under motorsykkeltreffet i Sturgis forventes det 700.000 besøkende i år. Veldig få bruker munnbind. Eksperter er redde for at arrangementet skal bli en såkalt superspreder av koronaviruset. Foto: SCOTT OLSON / AFP

En spinkel mann i sekstiåra med tjukk, strigla bart fortalte meg bestemt at han ikke hadde trua på at viruset kunne gjøre så stor skade. Jeg møtte ham og mange andre motorsyklister på denne tida i fjor, i en periode da smitta var på vei ned i hele landet.

– Dør jeg nå, så er det min tur, sa motorsyklisten den gangen.

Nå har Sturgis rundt 46 prosent fullvaksinerte innbyggere.

Flere yngre på sjukehus

Men i Florida, Louisiana, Mississippi og andre delstater i sør, har det aldri vært registrert så mange sjukehusinnleggelser som nå, sia pandemien starta.

Der forteller leger at de også får inn flere yngre pasienter nå, enn tidligere.

Hvordan situasjonen skal håndteres, er det stor uenighet om. I Texas vil for eksempel ikke den republikanske guvernøren at skolene skal kreve at alle bruker munnbind. Andre delstater som Arizona, Arkansas, Iowa, Oklahoma og Sør-Carolina, har innført eller sier de vil innføre slike lover.

Og i kongressbygninga på Capitol Hill i Washington DC, blir republikanere som nekter å bruke dem, trukket i lønn. Representant Ralph Norman fra Sør-Carolina saksøkte lederen i Huset, demokraten Nancy Pelosi, for det mente han var maktmisbruk.

Norman fortalte forresten at han sjøl ble smitta av covid-19 forrige torsdag.

Republikaneren Ralph Norman fra Sør-Carolina, ble smitta av korona i forrige uke. Han var vaksinert mot koronaviruset. Foto: ELIZABETH FRANTZ / Reuters

Floridas guvernør, republikaneren Ron DeSantis, har høylytt uttalt at han vil kjempe mot president Joe Biden. Det må være opp til foreldra å bestemme om barna skal bruke munnbind, ikke staten, mener han.

– Vi kan ikke kvele barna våre heller, sa noen av foreldra som møtte opp på ledermøter ved skolene, i videoer lagt ut på sosiale medier.

DeSantis regnes som en mulig presidentkandidat om tre år, dersom Donald Trump ikke stiller. Analytikere sier at jo oftere han angriper Biden, desto mer øker oppslutninga hans.

I tillegg har han også trua skoleledere i delstaten med å trekke lønna deres, hvis de går ut og støtter munnbindkrav i skoledistrikta.

Studenter ved Grant videregående skole i Fox Lake, Illinois, må bruke munnbind sammen med alle ansatte. Det samme gjelder for alle i hele delstaten. Foto: John Starks / AP

Har gitt opp å overtale folk

I sørstatenes store festby, New Orleans, har legen MarkAlain Dely vanskeligheter for å se at koronaviruset skal forsvinne fra landet innen kort tid. Jeg møter ham for å få svar på hva som ligger bak den lave vaksinasjonsgraden i Louisiana.

– Jeg ser ingen anna utvei enn at hele planeten kollektivt må vaksinere og isolere seg, for at vi skal utrydde viruset.

Han tror i hvert fall ikke at USA sjøl skal klare å komme seg ut av krisa de nå sitter i.

– Jeg har gitt opp å overtale dem som er overbevist om at vaksinen ikke fungerer, sier Dely.

Epidemiolog MarkAlain Dely bruker mye tid på å snakke om vaksinering, og prøver å overbevise så mange som mulig til å ta vaksinen. Foto: Lars Os / NRK

Jeg spurte ei venninne i Jacksonville om hvordan det var i hennes vennekrets. Hun fortalte at flere hun kjenner, ikke vil vaksinere seg fordi de tror det vil ta livet av dem om to år. Hun mener grunnen til at folk tror på feilinformasjon er lav utdanning, liten samfunnsforståelse og sterk religiøs tru. Og de har alle til felles at de elsker Donald Trump.

Fortsatt er bare halvparten av amerikanerne over 12 år fullvaksinert.

I Norge, der snart 70 prosent av befolkninga har fått sitt første sprøytestikk, er vi på vei til å fjerne alle restriksjoner innen september.

Hvordan i alle dager skal de klare det samme her i USA?

Usikkerhet og skepsis

En hyggelig ung resepsjonist hilser meg velkommen på sin særegne sørstatsaksent. Det digre hotellet i Canal Street ved French Quarter i New Orleans er nesten tomt. Han skulle gjerne hatt alle romma fulle nå.

Han sier at ja, det er viruset som fortsatt stopper turistene, selv om den høye luftfuktigheta også er ubehagelig for tida. I ærverdige Bourbon street kan du nå gå normalt uten å dulte borti noen. Vanligvis ville man gått som sild i tønne her.

Resepsjonisten fikk si første vaksinedose i forrige uke, primært fordi kjæresten ble sjuk, og han ønska ikke å gjennomgå det samme, men også fordi han vil til New York i høst på en festival. Der vil de kreve full vaksinering for omtrent all aktivitet innendørs.

– Men hvorfor har du ikke tatt den tidligere? spør jeg.

Familier protesterer mot munnbindkrav i skola i Tampa, Florida. Flere unge blir smitta av koronaviruset, og det skaper frykt og foreldre blir dratt inn i en politisk krangel om munnbindbruk. Foto: OCTAVIO JONES / AFP

Nei, det var denne usikkerheta, da. Han forteller at han var skeptisk. Han følte seg ikke trygg. Ei nærmest ny vaksine på markedet, uprøvd fram til for noen måneder sia?

Men som legen Dely poengterte under intervjuet jeg gjorde med ham: Så langt har over én milliard mennesker i verda blitt vaksinert med ulike typer koronavaksiner. Hadde de vært så farlige som noen amerikanere tror, ville vi visst det nå, understreker han.

AstraZeneca ble tross alt stoppa i flere land, også i Norge.

Den nye normalen

Er det rett og slett uvitenhet vaksineskepsisen skyldes? Eller er det den amerikanske folkesjelas liberalisme som nå for alvor viser en stor svakhet?

I Norge tenker flertallet kollektivt, vi vaksinerer oss for fellesskapet. I skrivende stund har 87 prosent av befolkninga over 18 år fått første vaksinedose.

En ansatt ved rettshuset i Ouachita Parish i Monroe, Louisiana. Munnbindkrav innendørs er nå blitt gjennomført etter at amerikanske myndigheter har anbefalt at alle, selv vaksinerte, bør bruke munnbind innendørs. Foto: Rogelio V. Solis / AP

I USA står individualismen sterkt. Mange er opptatt av å verne om retten til å få bestemme stort og smått i eget liv, uten at myndighetene skal gripe inn. For noen påvirker det også beslutninga om å la seg vaksinere eller ikke.

– Vi er så lei nå, sa senatoren Rand Paul nylig, en libertarianer fra Kentucky.

Han har vært og er en sterk kritiker av Joe Biden, helsemyndighetene og Anthony Fauci. Denne uka ble han også midlertidig sparka ut fra YouTube, for å hevde at munnbind av stoff ikke fungerer. De fleste eksperter i USA mener det motsatte.

MarkAlain Dely tror amerikanere må belage seg på å vaske og gjenbruke munnbind i uoverskuelig framtid. Den utskjelte tøylappen har kommet for å bli, tror han.

– Dette kommer til å bli den nye normalen, slår legen fast.

Epidemiolog MarkAlain Dely forventer at amerikanerne må gå med munnbind i lang tid framover. Foto: Lars Os / NRK