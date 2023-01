«Et stykke propaganda. Ensidig. Preges av kolonialistisk tankegods.»

Slik beskriver indiske myndigheter BBC-dokumentaren som har sendt sjokkbølger i India.

– Det ligger helt klart en agenda bak denne dokumentaren, sa en talsmann for myndighetene under en pressekonferanse før helgen.

Første episode av dokumentaren har gått viralt på sosiale medier. Men i India har myndighetene blokkert den på alle plattformer. Regjeringen til Modi har nemlig tatt i bruk en nødklausul i loven for hindre spredningen av dokumentaren.

– Videoer fra BBC Worlds hatske propaganda og anti-indiske søppel forkledd som dokumentar, har blitt blokkert på YouTube, skriver en av Modis rådgivere på Twitter.

– Twitter har fått ordre om å blokkere over 50 meldinger med lenker til videoen, mens YouTube er bedt om å sperre alle opplastinger. Begge selskapene har etterkommet dette, skriver Modi-rådgiveren

BBC sier i en uttalelse at dokumentaren er basert på «grundige research, og følger den høyeste etiske standarden.»

De skriver at de er forpliktet til å få viktige saker fra hele verden frem i lyset. BBC sier at indiske myndigheter fikk tilbud om å svare i dokumentaren, men at de takket nei.

POPULÆR: Narendra Modi hylles av sine tilhengere i hovedstaden New Delhi. Foto: SAJJAD HUSSAIN / AFP

I dokumentaren blir Indias statsminister Narendra Modi beskyldt for å være personlig ansvarlig for det som beskrives som den verste etnisk rensingen i India på mange tiår.

Opptøyene i Gujrat i 2002 har hengt som en mørk sky over Modis politiske karriere i flere tiår. Over 1000 mennesker, de fleste av dem muslimer, ble drept i delstaten han ledet for 20 år siden. Han har gjentatte ganger blitt anklagd for å stå bak en sammensvergelse mot Indias muslimske minoritet.

BBC-dokumentaren plasserer mye av skylden for de dødelige gatekampene hos statsminister Modi.

Hemmelig etterforskning

Dokumentaren baserer seg på en hemmelig rapport om de dødelige opptøyene. I løpet av noen få måneder ble hundretusener av mennesker drevet på flukt, mange kvinner ble voldtatt, og tusenvis av butikker og hjem ble stukket i brann.

Tidligere utenriksminister Jack Straw fra Storbritannia ba britiske etterforskere granske volden i Gujrat. Foto: AMAN SHARMA / Ap

Mannen som beordret granskingen av oppøtyene i Gujrat var daværende utenriksminister i Storbritannia Jack Straw. Han sier han ble rystet av den grove volden.

– Vi måtte trå varsomt. Vi sendte et team til Gujrat for å finne ut hva som skjedde. De la frem en grundig rapport, sier Straw i dokumentaren.

I rapporten slås det fast:

Volden var en politisk motivert kampanje utført av hindunasjonalister

Målet var å tvinge muslimer ut av hindu-nabolag.

Den organiserte volden bar preg av etniske rensing.

Og, her kommer påstanden i dokumentaren som har fått Indias statsminister til å se rødt:

Narendra Modi var direkte ansvarlig for det som skjedde, og han beordret politiet til å la hindumobbene herje.

– BBC ut av India

Modis støttespillere er rasende på BBC. De mener dokumentaren er en del av en organisert svertekampanje. Mange av dem krever at den britiske kringskasteren kastes ut av India.

– Sannheten er der ute, men britenes propagandakanal har forsøkt å spre løgner og trodd at de kan komme unna med det. I kveld sier vi i Republic TV at BBC må ut av India.

Det sier Indias mest kontroversielle TV-vert, Arnab Goswami, i innledningen til det populære debattshowet sitt. Han er Indias svar på Fox-news vert Tucker Carlson. Han leder ett av Indias mest sette nyhetsprogram, og er en ihuga supporter av statsminister Modi.

Myndighetene tilbakeviser alle påstander i dokumentaren. De viser til at opptøyene i Gujrat er grundig etterforsket i India. De sier også at anklagene mot Narendra Modi ble vurdert av rettssystemet helt opp til Indias høyesterett, som ikke fant grunnlag for å straffeforfølge statsministeren.

– BBC har fabrikkert denne dokumentaren. Modi var aldri innvolvert i opptøyene. Han sørget for ro og orden som delstatsminister. Seerne får avgjøre hva BBC driver med, sier Dr. Prakash Reddy, talsmann for regjeringspartiet BJP.

Dødelig togbrann

Volden i Gujrat ble utløst av at 59 hinduer døde i en brann om bord et tog. Etterforskere kunne ikke konkludere hvordan dødsbrannen startet.

– Folk var rasende. Over hele India trodde man at disse hindu-pilegrimene ble drept av muslimer, sier Swapan Dasgupta, et tidligere parlamentsmedlem fra regjeringspartiet BJP i dokumentaren.

– Hva som forårsaket brannen var omstridt. Men muslimer fikk skylden, sier BBC-reporteren som dekket opptøyene, Jill McGivering. Hun har vært sentral i å lage dokumentaren.

– Dette skjer i en delstat hvor det har vært svært spent mellom hinduer og muslimer. Religiøse grupper har flere ganger barket sammen. Frykten var at denne togbrannen vill utløse nye opptøyer fra sinte hinduer, sier reporteren i dokumentaren.

Frykten viste seg å være berettiget. Allerede dagen etter stod deler av Gujrats største by i brann.

– Det meste i sentrum av Ahmadabad sentrum sto i brann. Det var lovløse tilstander. Folk plyndret og herjet. Jeg så politifolk som sto passivt og så på uten å gripe inn overfor plyndrerne, sier BBC-reporteren.

Dette blir tilbakevist av indiske myndigheter, som viser til at flere hundre politifolk døde under opptøyene.

Rett etter de dødelige opptøtyene snakket Modi med en britisk journalist om uroen.

– Gjorde politiet, som var under din kommando, nok for å hindre opptøyene?

– Ikke bare nok, men politiet gjorde en utrolig jobb. Vi fikk kontroll på situasjonen innen 72 timer, svarer Modi bestemt.

Splittet India

Narendra Modi har styrt India siden 2014. Hans hindunasjonalistiske BJP har gjort brakvalg etter brakvalg.

Modis personlig historie inspirerer mange fattige indere. At han, som startet livet teselger i gatene, har endt som Indias mektigste mann inspirerer mange.

Veldig mange støtter kursen han har staket ut for landet sitt. Han lover å løfte India ut av fattigdom, og gjøre landet til en internasjonal stormakt.

Men han splitter også Indias 1,3 milliarder innbyggere. 80 prosent av dem er hinduer, mens 15 prosent er muslimer. I tillegg til utallige andre etniske og religiøse grupperinger.

Modi-motstander under en demonstrasjon i New Delhi. Foto: ADNAN ABIDI / Reuters

Mange av minoriteten mener han fører en diskriminerende politikk overfor religiøse minoriteter. Kritikerne hans mener at han er i ferd med gjøre India mindre tolerant og mer autoritært.