Hvorfor ble Israel tatt på senga?

Angrepet Hamas gjennomførte mot Israel lørdag var stort og komplisert. Det ble brukt bakkestyrker, båter, paraglidere, raketter, missiler og droner.

– Vi fikk ingen forvarsel. Det var en total overraskelse, sier den tidligere sjefen for den israelske etterretningen Mossad, Efraim Halevy, til CNN.

På kort tid trengte Hamas seg gjennom det høye grensegjerdet rundt Gazastripen.

De slo ut de nærmeste israelske stillingene og tunge israelske stridsvogner. De tok over minst én israelsk base der mye militært utstyr fortsatt sto parkert.

TOK OVER: Stillbilde fra en video som viser medlemmer av Hamas og sivile fra Gaza inne i en israelsk base. Foto: Twitter/X

Hamas rykket videre inn i Israel og tok over et 20-talls befolkede steder. Der hadde de kontroll i mange timer før den israelske hæren var i posisjon til å slå tilbake.

400 palestinere er drept, mens tallet på drepte israelere nå er over 700. Aldri før har så mange israelere blitt drept på én dag.

Hvorfor klarte ikke israelsk etterretning å avdekke Hamas' angrepsplaner?

Hemmelighold

– Det må ha vært stor operasjonell sikkerhet fra Hamas sin side, sier Tom Røseth til NRK.

Han er hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen.

GODT PLANLAGT: Hovedlærer Tom Røseth ved Stabsskolen. Han tror at israelerne kan ha fått varsler, men at det ikke ble oppfattet som en reell trussel. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Røseth tror operasjonen har vært planlagt over tid, og at Hamas har klart å holde skjult planen om å angripe.

– De har også bygd opp kapasiteter og kapabiliteter til å angripe i flere domener uten at dette har blitt varslet på israelsk side, sier Røseth.

Han mener det israelske apparatet helt klart har feilet. Han har mange spørsmål om hvor feilen ligger.

SAMVIRKE: En motorisert paraglider på vei over grensen samtidig som Israel blir beskutt med rakettartilleri. En liten del av den kompliserte operasjonen Hamas greide å forberede uten at israelerne fanget det opp. Foto: Telegram

– Var det innsamlingen? Var det analysen? Var det koblingen opp mot politikerne? Var det politiske beslutninger? Alt dette er spørsmål som trenger svar, mener Røseth.

Kan ha sett et annet sted

Israel kan få problemer flere steder enn på grensen til Gaza.

Det er stadig konflikt med palestinerne i Jerusalem og på Vestbredden. I nord truer Hizbollah med angrep fra Libanon.

Leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), mener noe av forklaringen kan ligge der.

– Jeg tror at det har vært et ganske annet fokus hos israelsk etterretning den senere tid. Det har nok også bidratt til at dette kom veldig, veldig overraskende på alle, sier Søreide.

BRYDD SEG OM NOE ANNET: Ine Eriksen Søreide mener israelerne kanskje har brydd seg mer om beskyttelse av bosettere enn trusselen fra Hamas. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Trodde Hamas var opptatt av noe annet

Norges tidligere ambassadør til Israel, Jon Hanssen-Bauer, sier at oppfatningen av Hamas var at de nå ønsket å styrke sin posisjon i folket på andre måter enn å bruke våpenmakt.

– De har gjort store tiltak for å åpne grensene for palestinere slik at de kan jobbe i Israel, forklarer han.

– Det har blitt gjort fremskritt i kloakkrensing, i strømleveranser og i vannproduksjon. Vi har trodd at velferd var et viktig mål for den nye ledelsen i Hamas, og vi har ikke trodd at de var opptatt av å gjennomføre slike store angrep mot Israel, sier Hanssen-Bauer.

VELFERD VIKTIGERE: Jon Hanssen-Bauer mener Hamas ble mer oppfattet som opptatt av velferd enn væpnet aksjon. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Intern splittelse

Den tidligere ambassadøren mener det er overraskende at Hamas greide å få så stor framgang i angrepet.

Han tror noe av det kan skyldes prioriteringene til Israels regjering.

– Israel har hatt en regjering det siste året som har vist seg inkompetent på mange områder. Nå er det anklager om at de har trukket styrke fra Gaza inn på Vestbredden for å håndtere den spenningen som har vært der. Det kan være en av grunnen til at dette har skjedd, sier Hanssen-Bauer.

Han trekker også frem uroen som har preget landet den siste tiden.

– Det er også klart at hele den interne splittelsen i Israel har fått landet til å fremstå som mye svakere nå enn det pleier å være. Det kan ha vært fristende å bruke dette øyeblikket for å angripe sett fra Hamas side.